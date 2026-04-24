Umjetnici organizuju alternativni Eurosong u Briselu zbog učešća Izraela Pod sloganom "Ne gledajte Euroviziju. Nema pozornice za genocid", festival okuplja belgijske i palestinske umjetnike

Alternativni muzički festival pod nazivom "Ujedinjeni za Palestinu" bit će održan u Briselu kao protest protiv učešća Izraela na takmičenju za Eurosong, saopćili su organizatori u petak.

Događaj, zakazan za 12. maj, poklopit će se s polufinalom Eurovizije u kojem će Belgija i Izrael nastupiti iste večeri.

Festival se organizuje kao kulturni odgovor na ono što nevladine organizacije i sindikati koji učestvuju opisuju kao odluku takmičenja da uključi Izrael uprkos ratu u Gazi, navodi briselska nevladina organizacija 11.11.11 u saopćenju.

Pod sloganom "Ne gledajte Euroviziju. Nema bine za genocid", festival će uključivati bivše učesnike Eurovizije, belgijske muzičare i palestinske umjetnike, uz muzičke nastupe, recitale i poruke solidarnosti, prema riječima organizatora.

Na listi učesnika nalaze se bivši belgijski predstavnici na Euroviziji Gustaph, Laura Tesoro, Geike Arnaert i Walter Verdin, uz više belgijskih umjetnika.

Organizatori su naveli da je inicijativa dio šireg evropskog pokreta, uz slične alternativne događaje koji se, kako se navodi, pripremaju u više zemalja, uključujući Njemačku, Austriju, Španiju, Italiju i Sloveniju.

Odluka EBU-a da dozvoli Izraelu učešće na ovogodišnjem takmičenju u Beču izazvala je reakcije u dijelovima Evrope.

Nakon te odluke, emiteri iz pet zemalja, Islanda, Irske, Nizozemske, Slovenije i Španije, najavili su povlačenje iz takmičenja 2026. godine.

Nedavno je više od 1.000 muzičara potpisalo otvoreno pismo pozivajući na bojkot takmičenja, dok su neki javni emiteri u Evropi odlučili da ne prenose događaj.

Eurovizija, koju organizuje Evropska radiodifuzna unija, jedno je od najvećih televizijskih muzičkih takmičenja na svijetu, zabranila je učešće Rusije od 2022. godine zbog rata u Ukrajini.