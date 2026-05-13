Na zgradi uništenoj u izraelskim napadima u izbjegličkom kampu Shati, palestinski umjetnici odali počast fudbaleru Barcelone koji je tokom proslave La Lige istakao palestinsku zastavu

Umjetnici iz Gaze na ruševinama nacrtali mural Laminea Yamala u znak zahvalnosti za gest solidarnosti Na zgradi uništenoj u izraelskim napadima u izbjegličkom kampu Shati, palestinski umjetnici odali počast fudbaleru Barcelone koji je tokom proslave La Lige istakao palestinsku zastavu

Dva palestinska umjetnika u Gazi oslikala su veliki mural fudbalera Lamine Yamal na ruševinama uništene zgrade, kao znak zahvalnosti za njegov gest solidarnosti tokom proslave titule La Lige, kada je istakao palestinsku zastavu, javlja Anadolu.

Murali, nastali u izbjegličkom kampu Shati, nose poruku priznanja i simbol otpora u ratom pogođenoj Gazi.

Nacrtano na srušenom zidu preko ruševina kuće uništene u izraelskom napadu, umjetničko djelo prenosi poruku zahvalnosti za simboličan čin podizanja palestinske zastave na Yamalu tokom proslave prvenstva.

Dok umjetničko djelo stoji u uglavnom uništenom izbjegličkom kampu Shati, umjetnici Ahmad Al-Halebi i Obaid Al-Kirshelli rekli su da su namjerno odabrali to mjesto kako bi istakli razmjere razaranja u Gazi.

Slika je počast međunarodnim ličnostima koje su javno pokazale podršku Gazi usred sukoba i blokade.

Al-Halebi, jedan od dva umjetnika koji su naslikali portret, rekao je da Yamalov gest ima snažan značaj za Palestince, napominjući da je pomogao u privlačenju globalne pažnje na njihov cilj.

Uprkos ograničenim resursima i rizicima, umjetnici nastavljaju stvarati djela na oštećenim zgradama i ruševinama, s ciljem da uništenje pretvore u oblik vizualnog svjedočanstva i da svijetu prenesu poruku zahvalnosti i otpornosti Gaze.

Igrač Barcelone Lamine Yamal mahao je palestinskom zastavom tokom parade autobusa s otvorenim krovom kluba u čast osvajanja titule prvaka La Lige, privukavši veliku pažnju na društvenim mrežama.

Yamal je zamolio navijača da mu preda palestinsku zastavu prije nego što je mahao njome tokom proslava na ulicama Barcelone u nedjelju nakon što je Blaugrana pobijedila ljutog rivala Real Madrid 2-0 u El Clasicu i osigurala svoju 29. titulu prvaka.

Igrač je podijelio svoju fotografiju s palestinskom zastavom na Instagramu, izazvavši pohvale mnogih pratilaca.

Yamal, koji se smatra jednim od najsjajnijih mladih talenata nogometa, ranije je izrazio podršku humanitarnim ciljevima.

Dok su mnogi arapski i muslimanski navijači pohvalili gestu, njegov nastup s palestinskom zastavom izazvao je kritike u proizraelskim krugovima, a neki su raspravljali o ovom potezu na društvenim mrežama, uključujući pozive da se politika ne miješa u sportske proslave.

Otkad se pridružio prvom timu Barcelone u aprilu 2023. godine, Yamal je osvojio tri titule prvaka Španije.

Nijedan igrač u historiji kluba nije postigao taj podvig u tako mladoj dobi, a španski fudbaler nastavlja obarati rekorde.