Yememe Turkmeni već 26 godina izrađuje umjetnička djela na prirodnoj koži i želi besplatno prenositi znanje mlađim generacijama kako bi sačuvala gotovo zaboravljeni zanat

Umjetnica iz Halepa tehnikom spaljivanja kože čuva rijedak tradicionalni zanat Yememe Turkmeni već 26 godina izrađuje umjetnička djela na prirodnoj koži i želi besplatno prenositi znanje mlađim generacijama kako bi sačuvala gotovo zaboravljeni zanat

Sirijska umjetnica Yememe Turkmeni iz Halepa već više od dvije decenije njeguje tradicionalnu umjetnost spaljivanja kože, rijedak zanat koji je u tom dijelu Sirije gotovo nestao, nastojeći ga sačuvati i prenijeti novim generacijama.

Ova 53-godišnja penzionisana profesorica ručnih radova i majka četvero djece u svojoj radionici prirodnu kožu pretvara u umjetnička djela koristeći zagrijane metalne alate kojima pažljivo oblikuje motive i reljefe na površini kože.

Zajedno sa svojim kćerkama izrađuje radove ukrašene tradicionalnim motivima, s ciljem očuvanja kulturne baštine i podučavanja mladih ovom zanatu.

Turkmeni je izjavila da se ovom umjetnošću bavi već 26 godina, ističući da je spaljivanje kože nekada bilo poznato u Halepu, ali da danas njime vlada tek mali broj majstora.

"Smatram da je ovaj zanat, iako veoma star, u Halepu gotovo bio zaboravljen. Mnogi su se bavili spaljivanjem motiva na drvetu, ali je vrlo malo onih koji rade na koži", kazala je.

Navela je da je sve počelo izradom kožnih torbi za sebe i svoje kćerke, a da je zbog velikog interesa kasnije proširila ponudu na zidne dekoracije, umjetničke slike i druge ukrasne predmete.

Prema njenim riječima, izlaganje na sajmovima i izložbama pokazalo je da kupci, posebno Sirijci koji žive u inostranstvu, najviše traže manje i lakše predmete koje je jednostavno transportovati.

Govoreći o historiji ovog zanata, Turkmeni je podsjetila da su prvi zapisi i poruke u prošlosti često ispisivani upravo na koži.

"Riječ je o veoma starom zanatu. Poznato je da su prvi tekstovi i pojedine poruke u historiji bili zapisivani na koži, ali ova umjetnost do danas nije dobila pažnju koju zaslužuje", istakla je.

Kao najveći izazov u radu navela je nabavku odgovarajuće sirovine.

"Koža koju koristim mora biti prirodna i neobrađena. Međutim, većina kože koja se danas može pronaći na tržištu je obojena, zbog čega odgovarajući materijal moram nabavljati posebnim putem", rekla je.

Dodala je da je svako djelo jedinstveno jer izgled kože zavisi od vrste i starosti životinje, kao i dijela tijela s kojeg je uzeta.

"Čak i kada izradim isti motiv, nemoguće je da dva proizvoda budu potpuno identična. Svaki komad dobije drugačiju boju i teksturu", kazala je.

Turkmeni je poručila da želi svoje znanje prenijeti mladima, čak i bez naknade, kako bi se očuvali tradicionalni zanati koji predstavljaju važan dio kulturnog naslijeđa Sirije.