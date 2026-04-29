Revizija Ministarstva odbrane ukazuje na dokaze o zloupotrebi položaja od strane Umerova, sankcionisanog biznismena u slučaju "Midas"

Ukrajinsko antikorupcijsko tijelo traži smjenu sekretara Vijeća za nacionalnu sigurnost Rustema Umerova Revizija Ministarstva odbrane ukazuje na dokaze o zloupotrebi položaja od strane Umerova, sankcionisanog biznismena u slučaju "Midas"

Ukrajinsko antikorupcijsko tijelo u srijedu je pozvalo na hitnu smjenu Rustema Umerova s pozicije sekretara Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu zemlje nakon novih optužbi u slučaju "Midas".

U saopćenju, Javno antikorupcijsko vijeće Ministarstva odbrane također je pozvalo na pokretanje djelimične nacionalizacije i revizije odbrambene kompanije Fire Point nakon medijskih objava materijala iz slučaja "Midas".

Odjel za reviziju Ministarstva naveo je da, nakon pojave neprovjerenih, ali značajnih dokaza o vezama između Umerova, sankcionisanog biznismena Timura Mindicha i kompanije Fire Point, smatraju da je Mindich faktički vlasnik ili jedan od korisnika kompanije.

Odjel je dodao da će, ukoliko se to pravno potvrdi, Fire Point u potpunosti izgubiti mogućnost da isporučuje svoje proizvode Oružanim snagama Ukrajine zbog činjenice da se Mindich nalazi na listi sankcija.

"Postupke Rustema Umerova tumačimo kao radnje koje imaju obilježja zloupotrebe položaja. Postupke Timura Mindicha tumačimo kao radnje koje imaju obilježja zloupotrebe utjecaja", navodi se.

Slučaj, nazvan Operacija Midas, objavljen je 10. novembra od strane Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine i Specijaliziranog antikorupcijskog tužilaštva. Obuhvata navodnu šemu korupcije i pranja novca velikih razmjera u energetskom sektoru, pri čemu istražitelji navode najmanje 100 miliona dolara opranog novca.

Pretresi su izvršeni u kancelarijama Mindicha, tadašnjeg ministra pravde Hermana Haluščenka i kompanije Energoatom. NABU je objavio dijelove od 1.000 sati snimaka koji detaljno opisuju korupcijske šeme i 11. novembra podigao optužnice, identifikujući Mindicha kao vođu kriminalne organizacije i povezujući i druge visoke zvaničnike.

Prema izvještajima, Mindich je napustio Ukrajinu i otišao u Izrael nekoliko sati prije pretresa. Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine kasnije ga je stavilo na listu traženih osoba.