Andriy Yermak suočava se s do 15 godina zatvora zbog navodne sheme pronevjere od 100 miliona dolara

Ukrajinski sud naredio hapšenje bivšeg šefa kabineta Zelenskog u slučaju korupcije Andriy Yermak suočava se s do 15 godina zatvora zbog navodne sheme pronevjere od 100 miliona dolara

Ukrajinski sud za borbu protiv korupcije u četvrtak je naredio hapšenje bivšeg šefa kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog, Andriya Yermaka, na 60 dana zbog optužbi za pranje novca.

Prema presudi objavljenoj na službenoj web stranici suda, kaucija je određena na 140 miliona hrivnji (oko 3,1 milion dolara).

Yermak je u maju formalno optužen za pranje imovine stečene kriminalnim putem. Mogao bi se suočiti s do 15 godina zatvora ako bude osuđen.

Govoreći tokom saslušanja, Yermak je rekao da će se njegov pravni tim žaliti na odluku suda o pripremnoj mjeri.

Također je rekao da nema sredstava da sam plati kauciju, ali da ima "dovoljno poznanika i prijatelja" koji to mogu učiniti u njegovo ime.

Sud je presudio da će, ukoliko se plati kaucija, Yermaku biti stavljena elektronska narukvica za praćenje i zabranjeno mu je napuštanje Kijeva. Također će morati predati strane i diplomatske pasoše i suzdržati se od kontakta s biznismenom Timurom Mindichem, bivšim zamjenikom premijera Oleksiyem Chernyshovom i drugim svjedocima.

Odbrana je slučaj opisala kao "politički motiviran".

Yermak je bio šef kabineta od 2020. do 2025. godine, kada je smijenjen zbog optužbi za korupciju.

Medijski izvještaji povezuju Yermaka s navodnim korupcijskim shemama povezanim s Mindichem, centralnom figurom u ukrajinskoj antikorupcijskoj istrazi poznatoj kao "Operacija Midas".

Mindich i Zelenski su dugogodišnji poslovni saradnici i poznanici povezani preko zabavne kompanije Kvartal 95. Slučaj je privukao pažnju zbog njihovih dugogodišnjih profesionalnih veza.

Ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije sumnjiče Mindicha za umiješanost u veliku pronevjeru i shemu mita povezanu s državnom energetskom kompanijom Energoatom. Prema medijskim izvještajima, istražitelji tvrde da je shema uključivala oko 100 miliona dolara. Mindich negira bilo kakvu krivicu.