Zelenski se u Tallinnu sastao s premijerima Finske, Švedske i Latvije uoči samita lidera NB8

Ukrajinski predsjednik stigao u Estoniju na samit nordijskih i baltičkih zemalja Zelenski se u Tallinnu sastao s premijerima Finske, Švedske i Latvije uoči samita lidera NB8

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u utorak u Estoniju, gdje će učestvovati na samitu lidera nordijskih i baltičkih zemalja.

Zelenski je stigao u estonsku prijestolnicu Tallinn nakon posjete Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je učestvovao na sastanku u formatu E3-plus-Ukrajina zajedno s britanskim premijerom Keirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom.

Uoči samita Nordijsko-baltičke osmorice (NB8), koji će biti održan kasnije tokom dana, Zelenski je saopćio da je s finskim premijerom Petterijem Orpom razgovarao o evropskim naporima za razvoj protivbalističkih odbrambenih kapaciteta, kao i o pripremi sporazuma u okviru inicijative “Drone Deal“.

“Timovi rade, a najvažnije je da Evropa bude bolje zaštićena“, naveo je Zelenski u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da je posebna pažnja posvećena potrebama Ukrajine u jačanju protivzračne odbrane, regionalnim sigurnosnim izazovima i diplomatskim naporima za postizanje, kako je rekao, dostojanstvenog mira.

Zelenski je kazao da je finskog premijera informirao o kontaktima Kijeva s evropskim i američkim partnerima te zahvalio Finskoj na podršci Ukrajini, uključujući vojne pakete pomoći i doprinos inicijativi Prioritised Ukraine Requirements List.

Kasnije je potvrdio i sastanak sa švedskim premijerom Ulfom Kristerssonom, kojem je zahvalio na podršci Ukrajini.

“Činimo sve što je u našoj moći da borbeni avioni Gripen postanu operativni i da nastavimo održavati snažne veze sa Švedskom“, rekao je Zelenski.

Estonski javni servis ERR ranije je izvijestio da je Zelenski doputovao u Tallinn kako bi prisustvovao samitu NB8 i sastao se s estonskim predsjednikom Alarom Karisom.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare s Karisom, ukrajinski predsjednik je rekao da bi tekući i naredni mjesec mogli biti od presudnog značaja.

Karis je izrazio podršku svoje zemlje otvaranju svih pregovaračkih klastera između Brisela i Kijeva tokom ovog ljeta te ocijenio da bi se u tom periodu mogla otvoriti prilika za mir u Ukrajini.

Portparol ukrajinskog predsjednika Serhij Nikiforov izjavio je za medije, uključujući državnu novinsku agenciju Ukrinform, da se Zelenski po dolasku u Tallinn sastao i s latvijskim premijerom Andrisom Kulbergsom.