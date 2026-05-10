Važno je da saradnja u Evropi ostane jaka, kazao Zelenski u vezi sa sukobom između Ukrajine i Rusije

Ukrajinski predsjednik razgovarao o mirovnim naporima SAD-a i Evrope sa finskim kolegom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u nedjelju da je u telefonskom razgovoru sa finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom razgovarao o diplomatskim naporima SAD-a i Evrope usmjerenim na okončanje sukoba između Moskve i Kijeva.

U saopštenju objavljenom na Telegramu, Zelenski je rekao da je koordinirao stavove sa Stubbom uoči sastanaka i pregovora zakazanih za ovu sedmicu.

"Kao i uvijek, imao sam dobar razgovor sa Alexom Stubbom. Koordinirali smo naše stavove uoči sastanaka i pregovora ove sedmice. Važno je da saradnja u Evropi ostane jaka, a sada postoje novi izgledi za saradnju. Također smo razgovarali o stanju diplomatskih napora - sa SAD-om i među Evropljanima", rekao je.

Prema riječima Zelenskog, pritisak na Rusiju "daje potrebne rezultate".