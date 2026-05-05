Ukrajina: U ruskim napadima tokom noći poginulo pet, povrijeđeno 48 osoba Kijev tvrdi da je protivzračna odbrana oborila 149 od 164 drona i jednu od 11 raketa Iskander-M

Ukrajina je u utorak saopćila da je najmanje pet osoba poginulo, a 48 povrijeđeno u ruskim zračnim napadima tokom noći širom više regija ratom razorene zemlje, javlja Anadolu.

U centralnoj Poltavskoj regiji, guverner Vitalij Djakivnič rekao je da su direktni pogoci i ostaci otpada zabilježeni na dvije lokacije u okrugu Poltava tokom napada.

"Kao rezultat napada, oštećeno je industrijsko preduzeće. 3.480 pretplatnika ostalo je bez snabdijevanja plinom. Željeznička infrastruktura je također oštećena", rekao je Djakivnič na Telegramu.

U početku je rekao da su četiri osobe poginule, a 31 povrijeđena, a kasnije je ažurirao broj na pet poginulih i 37 povrijeđenih.

Ukrajinska nacionalna naftna i plinska kompanija Naftogaz saopćila je da su tri njena zaposlenika i dva pripadnika Državne službe za hitne slučajeve poginuli u noćnim napadima.

"Preduzeća za proizvodnju plina u Poltavskoj i Harkovskoj oblasti našla su se pod vatrom", saopćio je Naftogaz, izvještavajući o značajnom razaranju i gubitku proizvodnje.

Državna služba za hitne slučajeve saopćila je da su tri osobe povrijeđene u Kijevskoj oblasti, a dvije u sjevernoj Černihivskoj oblasti.

Lokalne vlasti u Černihivskoj, Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti objavile su da je na ovom području povrijeđno šest osoba.



Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo saopćilo je da je njihova protivzračna odbrana oborila 149 od 164 drona, kao i jednu od 11 balističkih raketa Iskander-M koje je Rusija lansirala tokom noći.

Moskva se još nije oglasila o tvrdnjama Kijeva.