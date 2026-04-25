Ukrajina tvrdi da je Rusija lansirala više od 650 dronova i raketa, ubijeno pet, ranjeno 30 osoba Vlasti kažu da su napadi bili usmjereni na kritičnu infrastrukturu u regijama Dnjepar, Harkov, Černihiv, Sumi, Odesa i Kijev

Ukrajina je optužila Rusiju da je u subotu lansirala više od 650 dronova i raketa, ubivši najmanje pet osoba i ranivši više od 30, javlja Anadolu.

Ukrajinski Generalštab je na Telegramu tvrdio da su njihove zračne snage zabilježile 666 dronova i raketa, oborivši 610 ciljeva.

U napadima je ciljana kritična infrastruktura u regijama Dnjepar, Harkov, Černihiv, Sumi, Odesa i Kijev u Ukrajini, dodao je Generalštab.

Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je najmanje pet osoba ubijeno, a više od 30 povrijeđeno u napadima usmjerenim na civilnu infrastrukturu.

"Dnjepar je bio glavna meta. Stambena zgrada je djelimično uništena, a ljudi su vjerovatno još uvijek pod ruševinama", saopćilo je ministarstvo na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Predsjednik Volodimir Zelenski izrazio je saučešće porodicama i voljenima.

"Ruska taktika ostaje nepromijenjena - napad dronom, krstarećim raketama i značajnim brojem balističkih raketa. Većina meta je civilna infrastruktura u gradovima", rekao je na X-u, dodajući da su oštećene stambene zgrade, energetski objekti i preduzeća.

"Svaki takav udar mora podsjetiti naše partnere da situacija zahtijeva hitnu i odlučnu akciju."

Zelenski je dodao da je Ukrajina u kontaktu s EU o mogućim novim sankcijama protiv Rusije, pozivajući partnere da značajno ograniče mogućnosti Moskve 21. paketom sankcija.

U međuvremenu, rusko Ministarstvo odbrane tvrdilo je na Telegramu da su njihovi sistemi protivzračne odbrane presreli i uništili 127 ukrajinskih dronova iznad više regija, uključujući Belgorod, Brjansk, Voronjež, Kalugu, Kursk, Orjol, Smolensk, Rostov, Volgograd, Astrahan, Sverdlovsk i Čeljabinsk, kao i Tatarstan, Krim i Crno i Azovsko more.