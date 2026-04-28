Ukrajina tvrdi da je jedna osoba poginula, a pet povrijeđeno u ruskom napadu u Dnjepropetrovskoj oblasti

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo tvrdi da je oborilo 95 od 123 drona koje je Rusija lansirala tokom noći

Ukrajina je u utorak saopštila da je najmanje jedna osoba poginula, a pet povrijeđeno uslijed ruskog napada u Dnjepropetrovskoj oblasti.

U gradu Krivi Rih, infrastrukturni objekat je oštećen nakon noćnih i jutarnjih napada, rekao je Oleksandr Vilkul, šef gradske vojne uprave, u izjavi na Telegramu.

„Još jedan neprijateljski napad na infrastrukturni objekat. Do sada je, nažalost, jedna osoba ubijena, a jedna ranjena“, objavio je kasnije.

Guverner Dnjepropetrovska Oleksandr Hanža rekao je u posebnoj izjavi da se broj povrijeđenih popeo na pet.

„Ljekari pružaju svu potrebnu pomoć povrijeđenim“, dodao je Hanža.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo tvrdi da je protivvazdušna odbrana zemlje oborila 95 od 123 drona koje je Rusija lansirala tokom noći.