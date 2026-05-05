Ukrajina tvrdi da je 20 ljudi poginulo i 60 povrijeđeno u ruskim napadima na različite regije

Ukrajina je u utorak tvrdila da je 20 ljudi ubijeno i više od 60 povrijeđeno u ruskim napadima nekoliko sati prije nego što je trebalo stupiti na snagu primirje koje je proglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha rekao je u izjavi na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u: „Samo nekoliko sati prije stupanja na snagu ukrajinskog prijedloga o prekidu vatre, Rusija ne pokazuje znakove da se priprema za okončanje neprijateljstava. Umjesto da jasno odgovori na ukrajinski prijedlog, Rusija nastavlja ubijati, lagati i poricati.“

Predsjednik Volodimir Zelenski je u odvojenoj izjavi na X-u rekao da je Rusija izvela "navodni napad zračnim bombama" usmjeren na civilnu infrastrukturu u gradu u Zaporožju, ubivši 12 i ranivši 37 ljudi.

"Rusi ne pokazuju nikakvo suzdržavanje u uništavanju ljudskih života", izjavio je, nazivajući napad "apsolutno ciničnim terorističkim udarom".

„Potrebna nam je tišina od ovakvih i svih sličnih udara svakog dana, a ne samo nekoliko sati negdje radi 'proslava'“, dodao je, pozivajući Rusiju na kraj rata.

Odvojeno, guverner Dnjepropetrovska Oleksandr Hanža izjavio je da su tri osobe ubijene, a najmanje 14 je povrijeđeno u ruskom napadu na grad Dnjepar.

U međuvremenu, u Kramatorsku se broj poginulih u vazdušnom napadu popeo na pet, prema riječima guvernera Donjecka Vadima Filaškina.

„Broj poginulih u Kramatorsku porastao je na pet, a 12 je povrijeđeno“, napisao je na Telegramu.

Moskva se još nije oglasila o tvrdnjama Kijeva.

U ponedjeljak je rusko Ministarstvo odbrane objavilo prekid vatre za 8. i 9. maj „u čast proslave pobjede sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu“.

U saopštenju na Telegramu, Ministarstvo je saopštilo da će Moskva preduzeti „sve potrebne“ mjere kako bi osigurala sigurnost tokom proslave i upozorilo na „masovni“ odmazdni raketni napad ako proslava bude poremećena.

Nakon te objave, Zelenski je proglasio primirje s Rusijom „počevši od 00:00 u noći između 5. i 6. maja“ (po kijevskom vremenu), rekavši da je „ljudski život daleko vredniji od bilo kakve proslave godišnjice“.

Dodao je da Ukrajini nije upućen nikakav službeni zahtjev u vezi s „prekidom neprijateljstava“ koji je Moskva objavila tokom proslave Dana pobjede u Rusiji.