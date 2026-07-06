Rusko Ministarstvo odbrane kaže da je njegov napad bio usmjeren na vojnu infrastrukturu Ukrajine, uključujući aerodrome

Ukrajina tvrdi da je 11 poginulih, 46 povrijeđenih u ruskom vazdušnom napadu tokom noći Rusko Ministarstvo odbrane kaže da je njegov napad bio usmjeren na vojnu infrastrukturu Ukrajine, uključujući aerodrome

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je u ponedjeljak da je 11 ljudi poginulo, a 46 povrijeđeno u ruskom napadu na ukrajinsku prijestolnicu noću.

U izjavi na Telegramu, Kličko je rekao da su ostaci presretnutih projektila i dronova pali u nekoliko dijelova ukrajinske prijestolnice, uzrokujući požare i štetu.

Akcije potrage i spašavanja se nastavljaju, rekao je on.

U odvojenom saopštenju, rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je izvođenje napada preko noći, rekavši da je izveden kao odgovor na ukrajinske "terorističke napade" na civilnu infrastrukturu unutar Rusije.

Kako je saopćilo Ministarstvo, napadi su bili usmjereni na vojna preduzeća, pogone za gorivo i energiju u Kijevu i okolnom regionu, kao i infrastrukturu vojnih aerodroma u oblastima Dnjepropetrovsk, Poltava, Čerkasi, Černihiv i Kijev.

Ministarstvo je saopćilo da mete u Kijevu i okolnom regionu uključuju tvornicu Burevestnik, koja proizvodi bespilotne letjelice i radarsku opremu, skladište goriva u Višnjevu, koje opskrbljuje gorivom ukrajinske snage, i brodogradilište za proizvodnju artiljerijskih čamaca.

Pored toga, pogođena je fabrika Zhulyany, koja proizvodi i popravlja sisteme protivvazdušne odbrane i komponente za avione, bespilotne letjelice i protivvazdušnu odbranu, i fabrika za proizvodnju sistema za navigaciju i automatizaciju, uključujući i rakete Neptun-MD.

Udarom su pogođeni i proizvođač oklopnih vozila, oklopne zaštite i municije za rakete i bespilotne letjelice, te pogon za proizvodnju dronova srednjeg i dugog dometa.

Ukrajinski generalštab također je izvijestio o napadima tokom noći na teritoriju pod kontrolom Rusije, rekavši da je jedan udar izazvao nestanak struje u gradu Sevastopolju na Krimu.

U međuvremenu, guverner ruske Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko rekao je da su ukrajinske bespilotne letjelice gađale vojni poligon Luga i luke Ust-Luga i Vysotsk tokom noći.

Prema njegovim riječima, ruska protivvazdušna odbrana oborila je 56 bespilotnih letjelica iznad regiona, a oštećena je infrastruktura na poligonu Luga i u oblastima dvije luke. Nema prijavljenih žrtava.

Rusko Ministarstvo odbrane je u odvojenom saopćenju navelo da su jedinice protivvazdušne odbrane presrele i uništile 519 ukrajinskih dronova preko noći u više ruskih regiona, uključujući oblasti Moskve i Lenjingrada, kao i iznad Krima i Azovskog mora.

Nezavisna provjera tvrdnji od obje strane je izazovna zbog sukoba koji je u toku.