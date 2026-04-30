Ukrajina tvrdi da brod koji prevozi „ukradeno“ žito neće istovarivati ​​u Izraelu Ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha naziva vijest „dobrodošlim razvojem događaja“, dodaje da Kijev nastavlja pratiti određeni brod, upozorava sve da ne smiju s njim ništa raditi

Brod za koji Ukrajina tvrdi da prevozi „ukradeno“ žito sa svojih teritorija pod ruskom kontrolom neće istovarivati ​​u Izraelu, rekao je u četvrtak ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha, pripisujući to protestu Kijeva zbog situacije.

„Dobrodošao je razvoj događaja da brod 'PANORMITIS', koji ilegalno prevozi žito sa privremeno okupiranih teritorija Ukrajine, neće istovarivati ​​u Izraelu“, rekao je Andrii Sybiha u izjavi na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Tvrdeći da ovaj razvoj događaja pokazuje da su pravni i diplomatski napori Ukrajine bili efikasni, Sybiha je rekao da ovo također šalje „jasan signal“ svim ostalim brodovima, kao i vladama, da „ne kupuju ukradeno ukrajinsko žito“.

„Nastavljamo pratiti ovaj konkretni brod i upozoravamo sve protiv bilo kakvih operacija s njim. Također ćemo nastaviti pojačavati međunarodne sankcije protiv ruske tajne flote žitarica“, dodao je.

Sybiha je u srijedu izjavio da je njegova zemlja službeno zatražila akciju Izraela u vezi s brodom, samo dan nakon što je Kijev pozvao izraelskog ambasadora u Ukrajini zbog ovog pitanja.

U ponedjeljak je Sybiha rekao da će, kada pozovu izaslanika, izraziti svoj protest, dodajući da je „teško razumjeti nedostatak odgovarajućeg odgovora Izraela“ na zahtjev Ukrajine u vezi s brodom koji su ranije optužili za prevoz „ukradenog“ žita.

„Još jednom upozoravamo Izrael da ne prihvati ukradeno žito i ne nanese štetu našim odnosima“, dodao je Sybiha.

Ali izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar tvrdio je da Ukrajina nije dostavila dokaze o optužbama i da nije podnijela pravni zahtjev prije nego što je žalbu javno objavila.

„Konačno, podnijeli ste zahtjev kasno sinoć, a sada ga prati još jedan tvit“, rekao je kasnije Saar, dodajući da ispituju zahtjev.

Usred diplomatskog spora, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da Kijev priprema paket sankcija koji će obuhvatiti „i one koji direktno prevoze ovo žito i pojedince i pravne subjekte koji pokušavaju profitirati od ove kriminalne sheme“.

Pozivajući se na saopštenje Izraelskog udruženja uvoznika žitarica, "The Jerusalem Post" je ranije u četvrtak izvijestio da je kompanija koja uvozi žito bila „prisiljena da vrati“ brod.

Odvojeno, glavni tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko izjavio je na Telegramu da je brod otplovio u neutralne vode „nakon što je Ukrajina preduzela niz proceduralnih mjera“.