Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo tvrdi da je protuzračna odbrana tokom noći oborila 101 od 122 drona koje je lansirala Rusija, uz još dvije ispaljene rakete Kh-59/69

Ukrajina saopćila da je šest osoba poginulo, a 23 povrijeđene u ruskim zračnim napadima na Odesku i Sumsku oblast Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo tvrdi da je protuzračna odbrana tokom noći oborila 101 od 122 drona koje je lansirala Rusija, uz još dvije ispaljene rakete Kh-59/69

Ukrajina je u srijedu saopćila da je najmanje šest osoba poginulo, a 23 povrijeđene u ruskim zračnim napadima na jugoistočnu Odesku i sjeveroistočnu Sumsu oblast.

Guverner Sumske oblasti Oleh Hrihorov naveo je u izjavi objavljenoj na Telegramu da su u noćnom granatiranju administrativnog centra te oblasti poginule tri osobe, dok je 17 povrijeđeno.

“Neprijatelj (Rusija) je ovo oružje upotrijebio protiv civilnog stanovništva, napavši područje privatnih kuća. Oštećeno je najmanje 10 domaćinstava“, rekao je Hrihorov, dodajući da je na pogođenom području pronađena neeksplodirana municija.

Odvojeno, guverner Odeske oblasti Oleh Kiper saopćio je da je ta oblast peti dan zaredom bila meta kombinovanog raketnog i napada dronovima.

“Neprijatelj namjerno napada civilno stanovništvo, civilnu, industrijsku i lučku infrastrukturu regije. U Odesi je u raketnom napadu oštećena višespratna stambena zgrada. Nažalost, tri osobe su poginule, najmanje još tri su povrijeđene i pruža im se neophodna medicinska pomoć“, naveo je Kiper u saopćenju.

Kasnije je objavio da je broj povrijeđenih porastao na šest, od kojih je četvero hospitalizirano, dok se preostalo dvoje liječi ambulantno.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo saopćilo je da je ukrajinska protuzračna odbrana tokom noći oborila 101 od 122 drona koje je Rusija lansirala. Također je navelo da je Rusija s područja Krima ispalila dvije rakete tipa Kh-59/69.

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je, s druge strane, da su njegove snage tokom proteklog dana izvele napade u Ukrajini, pri čemu su, kako tvrde, pogođeni logistički centri, objekti gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska, skladišta dalekometnih dronova i privremeni položaji za razmještaj jedinica.