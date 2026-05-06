Ukrajina: Ruski napadi nastavljeni tokom noći uprkos ukrajinskom pozivu na primirje 108 dronova i tri rakete lansirane su na Ukrajinu sinoć, kazao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha

Ukrajina je u srijedu optužila Rusiju za kršenje primirja koje je proglasio Kijev, javlja Anadolu.

Na Telegramu, ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha rekao je da je više od 100 dronova i tri rakete lansirano na Ukrajinu u satima od stupanja na snagu primirja.

"Ruski napadi sa 108 dronova i tri rakete nastavljeni su tokom cijele noći, uključujući jutarnje napade na Harkov i Zaporožje", rekao je.

Sybiha je kritikovao Moskvu zbog ignorisanja ukrajinskog poziva na prekid neprijateljstava i pozvao međunarodne partnere da pojačaju pritisak na Rusiju, uključujući i putem sankcija.

U ponedjeljak je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da će Kijev poštovati primirje počevši od ponoći u utorak (21 sat po GMT-u).

Njegova objava uslijedila je nakon ruskog prijedloga o prekidu borbenih aktivnosti za Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, koji se obilježava 8. i 9. maja, a koji je objavio ruski predsjednik Vladimir Putin, a u kojem je pozvao Kijev da se pridruži inicijativi.

Komentarišući ruski prijedlog, Zelenski je rekao da Ukrajini nije upućen nikakav službeni zahtjev u vezi s primirjem, ne precizirajući da li je Kijev uputio službeni zahtjev Moskvi u vezi s vlastitim prijedlogom.

Govoreći na 8. samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, u Armeniji u ponedjeljak, Zelenski je zaprijetio da bi ukrajinski dronovi mogli uletjeti u vojnu paradu povodom Dana pobjede u Moskvi.