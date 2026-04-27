Ukrajina pozvala izraelskog ambasadora zbog broda s "ukradenim žitom" u Haifi Ministarstvo upozorava Izrael da ne prihvati teret, navodi rizik po bilateralne odnose

Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine u ponedjeljak je pozvalo izraelskog ambasadora kako bi uručilo protestnu notu i zatražilo reakciju zbog broda koji prevozi, kako tvrdi Kijev, "ukradeno žito" prema sjevernom lučkom gradu Haifi.

Ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrii Sybiha ponovo je upozorio Izrael da ne prihvati brod i ne naruši odnose s Kijevom.

"Prijateljski ukrajinsko-izraelski odnosi imaju potencijal da koriste objema zemljama, a ilegalna trgovina Rusije ukradenim ukrajinskim žitom ne bi trebala da ih potkopa", napisao je na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

"Teško je razumjeti izostanak odgovarajuće reakcije Izraela na legitimni zahtjev Ukrajine u vezi s prethodnim brodom koji je dopremio ukradenu robu u Haifu", dodao je, naglasivši da je još jedan takav brod stigao u Haifu.

U međuvremenu, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar izjavu Ukrajine nazvao je "navodima", dodajući da "dokazi koji ih potkrepljuju još nisu dostavljeni".

"Poštovani ministre, diplomatski odnosi, posebno između prijateljskih zemalja, ne vode se putem Twittera ili medija", napisao je također na X-u.

Naglasio je da Ukrajina nije podnijela zahtjev za pravnu pomoć "prije obraćanja medijima i društvenim mrežama".

Saar je istakao da će "slučaj biti ispitan" i da će sve izraelske institucije "postupiti u skladu sa zakonom".

Ranije u utorak, ministarstvo je saopćilo da očekuje da Izrael zaplijeni žito koje navodno potiče s teritorija Ukrajine pod kontrolom Rusije, u trenutku kada je brod s tim teretom pristao u Haifi.

U odgovarajućem saopćenju navodi se da ministarstvo "pomno prati" situaciju u vezi s ulaskom broda ABINSK u luku i transportom pšenice za koju tvrdi da potiče s teritorija Ukrajine pod ruskom kontrolom "prema dostupnim informacijama".

Prema saopćenju, Kijev je 23. marta obavijestio Izrael o brodu, mogućem porijeklu tereta i "neprihvatljivosti uvoznih operacija s takvim proizvodima".

U nedjelju ujutro, još jedan brod koji prevozi žito s teritorija Ukrajine pod ruskom kontrolom stigao je u Haifu i čeka ulazak u luku, izvijestio je izraelski list "Haaretz".