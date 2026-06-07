Ukrajina poziva IAEA da djeluje nakon navodnog ruskog napada na skladište nuklearnog goriva

Kanyshai Butun
07. juni 2026.•Ažuriranje: 07. juni 2026.
Ukrajina je u nedjelju pozvala Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) da odmah preduzme mjere nakon što je optužila Rusiju za noćni napad dronom na skladište nuklearnog goriva u Černobilskoj zoni isključenja, javlja Anadolu.
Ukrajinski ministar energetike Denys Smyhal rekao je da je ruski dron udario u jednu od zgrada u ukrajinskom Centraliziranom skladištu istrošenog goriva, uzrokujući požar koji je kasnije ugašen.
U napadu je djelimično oštećena struktura, rekao je, naglašavajući da predstavlja "neviđenu prijetnju nuklearnoj i radijacijskoj sigurnosti".
"Takve akcije stvaraju rizike za kritične sisteme neophodne za sigurno skladištenje nuklearnih materijala i predstavljaju očigledno kršenje međunarodnog prava, principa nuklearne sigurnosti i osnovnih sigurnosnih principa IAEA", napisao je na društvenoj platformi X, sa sjedištem u SAD-u.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je namjerno ciljala nuklearni infrastrukturni objekat.
"Za sada nema očitanja koja prelaze normalne nivoe pozadinskog zračenja", rekao je na X-u.
"Ali svakako postoji porast ruske drskosti, koja je odavno prešla granice."
Zelenski je rekao da su ruske snage napale civilnu infrastrukturu u 13 regija širom Ukrajine.
"Ukupno, tokom protekle sedmice, Rusija je lansirala 88 raketa, više od 3.250 jurišnih dronova i oko 1.800 navođenih zračnih bombi na Ukrajinu", rekao je.
Kao odgovor, IAEA je na X-u saopćila da će njen tim na lokaciji Černobila uskoro pregledati objekat kako bi procijenio uticaj napada.
Generalni direktor IAEA-e Rafael Grossi opisao je incident kao "duboko zabrinjavajući", naglašavajući da su "napadi na nuklearne lokacije potpuno neprihvatljivi i u direktnoj suprotnosti s ključnim principima nuklearne sigurnosti".
Rusija nije odmah komentarisala ukrajinske navode u vezi s napadom na skladište istrošenog goriva.