Šef ukrajinske diplomatije ocijenio prijedlog kazahstanskog predsjednika kao realističan, pravovremen i mudar, Kremlj ga odbacio

Ukrajina pozdravila Tokayevljev prijedlog o zamrzavanju rata s Rusijom Šef ukrajinske diplomatije ocijenio prijedlog kazahstanskog predsjednika kao realističan, pravovremen i mudar, Kremlj ga odbacio

Ukrajina je u nedjelju pozdravila prijedlog predsjednika Kazahstana Kassym-Jomarta Tokayeva o zamrzavanju rata između Rusije i Ukrajine, ocijenivši ga realističnim i pravovremenim korakom ka miru.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha napisao je na društvenoj mreži X da Kijev cijeni Tokayevljev poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je vrijeme za okončanje rata.

"To je realistična, pravovremena i mudra poruka", naveo je Sibiha.

Dodao je da je Ukrajina ranije predložila obustavu borbi duž sadašnje linije fronta i prelazak na diplomatske pregovore, ali da Kremlj, kako tvrdi, i dalje odbacuje taj put ka miru.

"Glasnogovornik Putina već je odbacio i prijedlog predsjednika Kazahstana. Zaključak je da Moskva mora biti izložena većem pritisku kako bi prihvatila realne mirovne prijedloge", poručio je Sibiha.

Tokom sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u subotu u Omsku, Tokayev je predložio da se sukob zamrzne i da se strane vrate, kako je rekao, "Istanbulskoj formuli 2.0", uz međunarodne garancije velikih sila, uključujući Rusiju, kako bi se otvorio put ka trajnom miru.

Kremlj je, međutim, odbacio tu inicijativu. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da je zamrzavanje sukoba nemoguće zbog stava Ukrajine.

Peskov je ponovio da su ruski uslovi za prekid neprijateljstava poznati te ustvrdio da bi rat mogao biti okončan do kraja dana ukoliko bi Ukrajina donijela odgovarajuće odluke, misleći pritom na zahtjeve Moskve da se ukrajinske snage povuku iz Donbasa i da Kijev odustane od namjere pristupanja NATO-u.