Okončanje rata između Rusije i Ukrajine ne bi bilo realno bez učešća SAD-a u mirovnom procesu, kaže ukrajinski šef diplomatije

Ukrajina poručila da je spremna za bezuslovni prekid vatre s Rusijom Okončanje rata između Rusije i Ukrajine ne bi bilo realno bez učešća SAD-a u mirovnom procesu, kaže ukrajinski šef diplomatije

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha izjavio je u utorak da je Kijev spreman na bezuslovni prekid vatre s Rusijom, ali je naglasio da okončanje rata ne bi bilo realno bez učešća Sjedinjenih Američkih Država u mirovnom procesu.

Govoreći na panelu pod nazivom “Preokret: Ukrajina kao pružalac sigurnosti Evropi“, održanom na marginama samita NATO-a u Ankari, Sybiha je rekao da Ukrajina neće biti prepreka miru.

“Spremni smo za bezuslovni prekid vatre. Nikada nećemo stajati na putu miru. Želimo mir i imamo konkretne prijedloge kako ga postići“, rekao je.

Sybiha je kazao da bi svaki budući mirovni sporazum trebao sadržavati pravno obavezujuće bilateralne sigurnosne garancije Sjedinjenih Američkih Država.

Dodao je da će, ukoliko mir ponovo bude narušen, Ukrajini biti potrebna vojna podrška na terenu, napredak ka članstvu u Evropskoj uniji i snažnija vojska sposobna da odvrati buduću agresiju.

Na panelu održanom u zgradi Ankara Palas učestvovali su i nizozemski ministar vanjskih poslova Tom Berendsen te švedska ministrica vanjskih poslova Maria Malmer Stenergard.

Berendsen je rekao da Nizozemska povećava izdvajanja za odbranu zbog vlastitih sigurnosnih potreba, a ne na zahtjev Washingtona.

“Rusija i dalje predstavlja veliku prijetnju Evropi i NATO-u. Zato je borba Ukrajine i naša borba“, rekao je.

Pozvao je na veću podršku Ukrajini i snažniji pritisak na Rusiju, dodajući da je Nizozemska spremna pomoći napredovanju mirovnih pregovora.

Stenergard je rekla da je podrška Ukrajini i dalje nedovoljna te pozvala saveznike da povećaju finansijsku pomoć.

Istakla je da su nordijske zemlje, iako čine samo mali dio stanovništva NATO-a, osigurale trećinu ukupne pomoći Saveza Ukrajini.

“Da su i druge zemlje doprinijele onoliko koliko smo mi, rat bi već bio završen“, rekla je.

Stenergard je također kazala da će obnova Ukrajine nakon rata biti ključna za osiguravanje trajnog mira te je ponovila potrebu za snažnijim sankcijama i većim pritiskom na Rusiju.

Samit u Ankari okupio je lidere 32 zemlje članice Saveza, kao i ključne partnere, koji razgovaraju o odbrambenim kapacitetima Evrope, ciljevima NATO-a u pogledu izdvajanja za odbranu, modernizaciji vojski i nastavku podrške Ukrajini.

Skup u Ankari drugi je samit NATO-a čiji je domaćin Turska, nakon samita održanog u Istanbulu 2004. godine. Samit također pruža priliku za bilateralne sastanke između Turske i savezničkih zemalja o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.