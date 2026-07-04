Generalštab Ukrajine saopćio da je grad i dalje pod njegovom kontrolom i da se odbrambene operacije nastavljaju

Ukrajina odbacila rusku tvrdnju o zauzimanju grada Kostjantinivke Generalštab Ukrajine saopćio da je grad i dalje pod njegovom kontrolom i da se odbrambene operacije nastavljaju

Ukrajina je u subotu odbacila tvrdnje da su ruske snage zauzele grad Kostjantinivku u Donjeckoj oblasti, prenio je list "Ukrajinska pravda", pozivajući se na portparola Generalštaba Ukrajine.

Grad je i dalje pod kontrolom ukrajinskih snaga, koje nastavljaju odbrambene operacije u samom gradu i njegovoj okolini, rekao je Andrij Kovalev za taj list.

"Neprijatelj je 3. jula izveo 11 jurišnih napada na ovom pravcu, bez uspjeha", rekao je, optuživši Moskvu za širenje "dezinformacija i lažnih vijesti" o stanju na terenu.

"Ukrajinski branioci nastavljaju držati svoje položaje na utvrđenim linijama. Situacija ostaje teška, ali je pod kontrolom odbrambenih snaga Ukrajine", dodao je.

Rusija je u petak saopćila da su njene snage preuzele kontrolu nad industrijskim gradom Kostjantinivkom na prvoj liniji fronta u istočnoj ukrajinskoj Donjeckoj oblasti.

"Glavna vijest je da je Kostjantinivka u potpunosti zauzeta", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

Kostjantinivka se nalazi oko 24 kilometra jugoistočno od grada Kramatorska, koji je administrativni centar istočne regije otkako je Rusija zauzela Donjeck 2014. godine.