Ukrajina koristi dronove pokretane umjetnom inteligencijom za napad na ruske ciljeve duboko iza linija fronta

Dronovi s umjetnom inteligencijom označavaju 'veliku evoluciju u taktici na bojnom polju' u ratu u Ukrajini, kažu stručnjaci za BBC

Ukrajina se sve više oslanja na dronove pokretane umjetnom inteligencijom za napad na ruske vojne ciljeve daleko iza linija fronta, u onome što analitičari opisuju kao "veliku evoluciju u taktici na bojnom polju".

Nedavni napadi usmjereni su na vozila za snabdijevanje i logističke rute koje povezuju Rusiju s teritorijama na jugu Ukrajine, uključujući Krim, rekli su stručnjaci za BBC.

Prema njima, ukrajinski dronovi Hornet s umjetnom inteligencijom mogu autonomno identificirati i pratiti ciljeve nakon što budu lansirani prema određenom području.

Nick Brown, stručnjak za oružje u Janesu, rekao je da je sistem obučen na hiljadama sati snimaka ruske vojne opreme prikupljene tokom rata.

"Ukrajina može lansirati stotine ove municije koja se zadržava prema grubom ciljanom području udaljenom preko 100 milja, a zatim koristiti umjetnu inteligenciju da ih usmjeri na ruske vojne ciljeve dok ih pronađu", rekao je.

Analitičari tvrde da tehnologija omogućava Ukrajini da napadne rusku logistiku s većim dometom i preciznošću, a istovremeno dronove čini otpornijim na elektronsko ratovanje.

George Barros iz Instituta za proučavanje rata tvrdio je da inovativna upotreba tehnologije u Ukrajini pokazuje da sukob "nije zastoj", dodajući da rastući kapaciteti zemlje u oblasti dronova pomažu u pomjeranju ruske logistike i prateće infrastrukture dalje od linija fronta.