Ukrajinski predsjednik i nizozemski premijer potpisali sporazum na marginama samita NATO-a u Ankari

Ukrajina i Nizozemska potpisale sporazum o odbrambenoj saradnji u Ankari Ukrajinski predsjednik i nizozemski premijer potpisali sporazum na marginama samita NATO-a u Ankari

Ukrajina i Nizozemska u utorak su potpisale sporazum o odbrambenoj saradnji na marginama 36. samita NATO-a.

Sporazum su potpisali ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i nizozemski premijer Rob Jetten, prema navodima dopisnika Anadolu agencije, dok je ukrajinski lider održao niz bilateralnih sastanaka na marginama Foruma odbrambene industrije NATO samita u kongresnom centru ATO Congresium u Ankari.

Osim s Jettenom, Zelenski je održao odvojene sastanke i s finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom, kanadskim premijerom Markom Carneyjem i estonskim premijerom Kristenom Michalom.

U saopćenju nakon sastanka sa Zelenskim, ured kanadskog premijera Carneyja naveo je da su dvojica lidera razgovarala o najnovijim dešavanjima na terenu, kao i o aktuelnim diplomatskim naporima za okončanje rata između Rusije i Ukrajine koji je još uvijek u toku.

Navodeći da je Carney potvrdio nepokolebljivu podršku Kanade Ukrajini, u saopćenju se dodaje da su razgovarali i o jačanju partnerstava u oblasti odbrambene industrije, uključujući zajednički razvoj dronova.

“Premijer Carney ponovio je podršku Kanade obnovi Ukrajine, naglašavajući kanadsko iskustvo u oblasti energetike i infrastrukture. Istakao je podršku Kanade aktuelnim naporima za utvrđivanje odgovornosti, uključujući sankcije“, navodi se u saopćenju, uz dodatak da su se dvojica lidera saglasila da ostanu u bliskom i redovnom kontaktu.

Zelenski je ranije u utorak stigao u Ankaru i na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u napisao da predstoji važan posao te da očekuju snažan i produktivan samit.

“Sada su potrebne odluke koje će našim ljudima pružiti veću zaštitu, veće sposobnosti za našu odbranu i još snažniju sigurnosnu saradnju između Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država“, rekao je Zelenski, dodajući da je planirano gotovo 20 bilateralnih sastanaka.

U okviru posjete, Zelenski je u Ankari razgovarao i s generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom, pri čemu su razgovarali o zaštiti Ukrajinaca od prijetnji balističkih projektila i potrebi za hitnom isporukom projektila za sisteme protuzračne odbrane.

“Poseban dio naše rasprave odnosio se na dodatne doprinose savezničkih zemalja inicijativi PURL i naporima za uspostavljanje Antibalističke koalicije.

“Također smo razgovarali o zajedničkoj proizvodnji oružja, kao i o jačanju odbrambene saradnje između Ukrajine i zemalja NATO-a. U ovom trenutku od ključne je važnosti da svaki kanal koji podržava našu protuzračnu odbranu – i bilateralni i multilateralni – funkcioniše punim kapacitetom“, napisao je Zelenski na mreži X.