Ukrašeni kamioni u Pakistanu pretvorili ceste u pokretne galerije Tradicija iz 1920-ih danas predstavlja važnu industriju koja zapošljava desetine hiljada ljudi

Ukrašeni kamioni, čija tradicija potiče iz 1920-ih godina i koja je uobičajena u Južnoj Aziji, postali su značajna industrija koja obezbjeđuje egzistenciju za desetine hiljada ljudi i pretvara puteve u galerije na otvorenom u Pakistanu.

Vlasnici kamiona troše između 3.000 i 5.000 dolara kako bi njihova vozila bila najukrašenija i najupadljivija na cesti, jer se tehnički ispravni i svježe ofarbani kamioni smatraju poželjnijim za transport.

Iako na prvi pogled mogu izgledati slično, svaki kamion ima jedinstvene dizajne i priče, uključujući pejzaže, cvjetne motive, nacionalne heroje, vjerske i vojne lidere, te životinjske figure, uz bogatu unutrašnju i vanjsku dekoraciju.

U gradovima kao što su Karachi, Rawalpindi, Peshawar, Lahore i Quetta, gdje je ova tradicija i nastala, majstori slikari, varioci i električari i dalje ručno obnavljaju teška vozila.