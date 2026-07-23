Policija u Regensburgu istražuje slučaj kao ubistvo i razbojništvo, žrtva preminula u bolnici

Uhapšen osumnjičeni nakon smrtonosnog napada nožem u banci u Njemačkoj Policija u Regensburgu istražuje slučaj kao ubistvo i razbojništvo, žrtva preminula u bolnici

Njemačka policija uhapsila je u četvrtak osumnjičenog nakon što je muškarac smrtno stradao u napadu nožem u banci u južnom gradu Regensburgu, saopćile su vlasti.

Policija slučaj istražuje kao ubistvo i razbojništvo.

Prema pisanju lista "Bild", žrtva je zadobila teške povrede opasne po život te je prevezena u lokalnu bolnicu, gdje je kasnije preminula.

Glasnogovornica policije kazala je za njemačku novinsku agenciju da je osumnjičeni, 20-godišnji Nijemac, u trenutku incidenta bio u banci s drugim osobama.

Specijalne policijske jedinice izašle su na teren, a iz objekta su evakuirane dvije osobe. Policija je istovremeno ogradila područje oko poslovnice.

U početku se istraživala mogućnost talačke situacije, ali je glasnogovornica policije kasnije navela da se slučaj vodi kao ubistvo i razbojništvo.

Istražitelji još utvrđuju da li se u objektu s osumnjičenim nalazila još neka osoba, dodala je glasnogovornica, ističući da policijski službenici prvo moraju izvršiti pregled prostorija.