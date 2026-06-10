Iz pravosudnih institucija saopćeno je da je bivši profesor Univerziteta u Teheranu pritvoren zbog navodnog kršenja medijskih ograničenja

Uhapšen istaknuti iranski politički analitičar Sadegh Zibakalam Iz pravosudnih institucija saopćeno je da je bivši profesor Univerziteta u Teheranu pritvoren zbog navodnog kršenja medijskih ograničenja

Iranske vlasti su u srijedu uhapsile istaknutog političkog analitičara i bivšeg profesora Univerziteta u Teheranu Sadegha Zibakalama nakon što je navodno prekršio sudska ograničenja koja zabranjuju medijsku aktivnost i produkciju sadržaja na društvenim mrežama, prema navodima pravosudnih institucija, javlja Anadolu.

U saopćenju koje je prenijela državna novinska agencija IRNA, pravosudne institucije su objavile da je 77-godišnji akademik pritvoren nakon što su tužioci protiv njega podnijeli novi slučaj zbog, kako je opisano, ponovljenih kršenja sudskih ograničenja.

U saopćenju se navodi da su mjere sudskog nadzora protiv Zibakalama pooštrene 7. juna nakon što su ga vlasti optužile za kršenje zabrane medijskih pojavljivanja i produkcije sadržaja na platformama društvenih mreža.

Prema navodima pravosuđa, Zibakalam je potom dao intervju u kojem je iznio komentare koji su naveli tužioce da podnesu nove optužnice i pooštre sudske mjere protiv njega.

Saopćeno je da njegov slučaj trenutno preispituje Teheransko tužilaštvo za kulturu i medije.

Zibakalam je jedan od najpoznatijih iranskih političkih komentatora i javnih intelektualaca. Iako je u svojim javnim govorima često branio principe Islamske revolucije iz 1979. i Islamske Republike, posljednjih godina postao je otvoreni kritičar vladinih politika i iranskog političkog establišmenta.

Bivši profesor političkih nauka na Teheranskom univerzitetu, Zibakalam se često pojavljivao u iranskim i međunarodnim medijima, nudeći komentare o domaćoj politici, odnosima Irana sa Zapadom i regionalnim dešavanjima.

Posljednjih sedmica privukao je pažnju komentarima u kojima je kritikovao iranski vojni sukob s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama i dovodio u pitanje način na koji se zemlja nosi sa sukobom, što je izazvalo debatu u iranskim medijima i političkim krugovima.

Iranske vlasti nisu javno detaljno opisale konkretne izjave koje su dovele do najnovijeg pravnog postupka protiv akademika.