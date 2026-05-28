Uganda pooštrava zdravstvene i sigurnosne mjere na granici s DR Kongom zbog širenja ebole

Uganda je pooštrila zdravstvene i sigurnosne mjere na graničnim prelazima zbog porasta slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo (DRK), javili su zvaničnici u četvrtak.

Putnici se pregledaju na graničnom prelazu Bunagana na granici DRK i Ugande, dok se u zemlji strogo provode mjere pranja ruku i higijene.

Broj sumnjivih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 1.000 u nekoliko istočnih provincija, prema izvještaju o situaciji koji je Ministarstvo zdravstva objavilo u srijedu.

Kumulativni broj sumnjivih slučajeva ebole sada iznosi 1.077, uz 121 potvrđen slučaj i 17 smrtnih slučajeva otkako je epidemija proglašena 15. maja, navodi se u izvještaju.

Ministarstvo je saopćilo da je epidemija zahvatila 13 zdravstvenih zona u tri provincije, uključujući Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu.

“Nadzor, provjere i kampanje podizanja svijesti ostaju pojačane uprkos operativnim izazovima na terenu“, navodi se.

Vlasti u Kongu suspendovale su društvene aktivnosti u Ituriju, epicentru izbijanja, uključujući sportske događaje, kako bi spriječile širenje ebole.

Prema riječima ministra javnog zdravstva Rogera Kamba, oko 3.600 ljudi bilo je u kontaktu s oboljelima.

Deset zemalja, uključujući Ruandu, Keniju, Tanzaniju, Angolu, Burundi, Centralnoafričku Republiku, Etiopiju, Južni Sudan i Zambiju, nalaze se u riziku od izbijanja ebole, prema Afričkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC).

Sedam slučajeva već je registrovano u susjednoj Ugandi tokom trenutnog izbijanja.

Uganda je u srijedu objavila privremeno zatvaranje granice s Kongom kako bi smanjila rizik širenja bolesti u zemlji.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podigla je nivo uzbune na “vrlo visok“, a nekoliko susjednih zemalja Konga pojačalo je mjere za sprečavanje širenja virusa, uključujući ograničavanje putovanja iz Konga.