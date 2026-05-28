Uganda pooštrava zdravstvene i sigurnosne mjere na granici s DR Kongom zbog širenja ebole

Elvır Hodzıc
28 Maj 2026•Ažuriranje: 28 Maj 2026
Uganda je pooštrila zdravstvene i sigurnosne mjere na graničnim prelazima zbog porasta slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo (DRK), javili su zvaničnici u četvrtak.
Putnici se pregledaju na graničnom prelazu Bunagana na granici DRK i Ugande, dok se u zemlji strogo provode mjere pranja ruku i higijene.
Broj sumnjivih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 1.000 u nekoliko istočnih provincija, prema izvještaju o situaciji koji je Ministarstvo zdravstva objavilo u srijedu.
Kumulativni broj sumnjivih slučajeva ebole sada iznosi 1.077, uz 121 potvrđen slučaj i 17 smrtnih slučajeva otkako je epidemija proglašena 15. maja, navodi se u izvještaju.
Ministarstvo je saopćilo da je epidemija zahvatila 13 zdravstvenih zona u tri provincije, uključujući Ituri, Sjeverni Kivu i Južni Kivu.
“Nadzor, provjere i kampanje podizanja svijesti ostaju pojačane uprkos operativnim izazovima na terenu“, navodi se.
Vlasti u Kongu suspendovale su društvene aktivnosti u Ituriju, epicentru izbijanja, uključujući sportske događaje, kako bi spriječile širenje ebole.
Prema riječima ministra javnog zdravstva Rogera Kamba, oko 3.600 ljudi bilo je u kontaktu s oboljelima.
Deset zemalja, uključujući Ruandu, Keniju, Tanzaniju, Angolu, Burundi, Centralnoafričku Republiku, Etiopiju, Južni Sudan i Zambiju, nalaze se u riziku od izbijanja ebole, prema Afričkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (Africa CDC).
Sedam slučajeva već je registrovano u susjednoj Ugandi tokom trenutnog izbijanja.
Uganda je u srijedu objavila privremeno zatvaranje granice s Kongom kako bi smanjila rizik širenja bolesti u zemlji.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podigla je nivo uzbune na “vrlo visok“, a nekoliko susjednih zemalja Konga pojačalo je mjere za sprečavanje širenja virusa, uključujući ograničavanje putovanja iz Konga.