Uganda pojačala mjere na granici s DRC-om zbog rasta slučajeva ebole Na graničnom prelazu Mpondwe uvedene pojačane kontrole nakon novih potvrđenih slučajeva bolesti u DR Kongu

Nakon potvrde novih slučajeva ebole, Uganda je pojačala mjere na graničnom prelazu Mpondwe u području Kasese, na granici s Demokratskom Republikom Kongo (DR Kongo).

U Kongu je zabilježen porast slučajeva ebole nakon što je izbijanje epidemije proglašeno 15. maja u provinciji Ituri.

Bolest se proširila i na pokrajine Sjeverni Kivu i Južni Kivu.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), prijavljeno je oko 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih ishoda.

U Kongu je do sada potvrđeno najmanje 82 slučaja i sedam smrtnih ishoda.

U Ugandi su u subotu objavljena tri nova slučaja povezana s Kongom, čime je ukupan broj potvrđenih slučajeva u trenutnom izbijanju porastao na pet, saopćilo je Ministarstvo zdravstva.

Vlada DR Konga je u subotu objavila privremenu obustavu komercijalnih, privatnih i specijalnih letova ka i iz Bunije u provinciji Ituri, u pokušaju da se suzbije širenje virusa.