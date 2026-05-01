UAE zabranio građanima putovanja u Iran, Liban i Irak zbog regionalnih dešavanja

Rania R.a. Abushamala
01 Maj 2026•Ažuriranje: 01 Maj 2026
Ujedinjeni Arapski Emirati su u četvrtak zabranili svojim građanima putovanja u Iran, Liban i Irak zbog tekućih regionalnih dešavanja, uz poziv onima koji se već tamo nalaze da se vrate što je prije moguće.
U saopćenju, Ministarstvo vanjskih poslova Emirata navelo je da je odluka donesena u svjetlu trenutnih dešavanja u regionu.
Dodaje se da je mjera dio napora za osiguranje sigurnosti građana u inostranstvu, uz naglasak na važnost poštivanja uputa i preporuka koje se izdaju.
Ministarstvo je također pozvalo građane u ove tri zemlje da održavaju kontakt s određenim brojem za hitne slučajeve kao dio preventivnih mjera za osiguranje njihove sigurnosti.