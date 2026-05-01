UAE zabranio građanima putovanja u Iran, Liban i Irak zbog regionalnih dešavanja Ministarstvo vanjskih poslova Emirata pozvalo one koji se već nalaze u te tri zemlje da se vrate što je prije moguće

Ujedinjeni Arapski Emirati su u četvrtak zabranili svojim građanima putovanja u Iran, Liban i Irak zbog tekućih regionalnih dešavanja, uz poziv onima koji se već tamo nalaze da se vrate što je prije moguće.

U saopćenju, Ministarstvo vanjskih poslova Emirata navelo je da je odluka donesena u svjetlu trenutnih dešavanja u regionu.

Dodaje se da je mjera dio napora za osiguranje sigurnosti građana u inostranstvu, uz naglasak na važnost poštivanja uputa i preporuka koje se izdaju.

Ministarstvo je također pozvalo građane u ove tri zemlje da održavaju kontakt s određenim brojem za hitne slučajeve kao dio preventivnih mjera za osiguranje njihove sigurnosti.