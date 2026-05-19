Ministarstvo odbrane UAE-a tvrdi da su svi dronovi uključeni u nedjeljni napad na nuklearnu elektranu Barakah došli s iračke teritorije

UAE: Uspješno smo presreli i neutralizirali šest dronova u proteklih 48 sati Ministarstvo odbrane UAE-a tvrdi da su svi dronovi uključeni u nedjeljni napad na nuklearnu elektranu Barakah došli s iračke teritorije

Sistemi protivzračne odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata uspješno"su otkrili i neutralizirali šest neprijateljskih dronova koji su pokušali ciljati civilna i vitalna područja unutar zemlje u proteklih 48 sati, saopćili su Emirati u utorak, javlja Anadolu.

"Snage protivzračne odbrane uspješno su presrele i neutralizirale neprijateljske ciljeve s visokim nivoom spremnosti i efikasnosti, bez prijavljenih ljudskih žrtava ili utjecaja na sigurnost kritične infrastrukture", saopćilo je Ministarstvo odbrane na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

U vezi s napadom na nuklearnu elektranu Barakah u nedjelju, saopćeno je da su tehničko praćenje i nadzor potvrdili da su tri drona koja su bila uključena, od kojih su dva uspješno savladana, dok je treći udario u vanjski generator energije izvan unutrašnjeg perimetra elektrane tog datuma. Pored dronova koji su kasnije presretnuti, svi došli s iračke teritorije.

"UAE zadržava puno pravo da poduzme sve potrebne mjere za zaštitu svog suvereniteta i nacionalne sigurnosti u skladu s međunarodnim zakonima i konvencijama", dodalo je ministarstvo.

U nedjelju su zvaničnici Emirata rekli da je u blizini elektrane u glavnom gradu Abu Dhabiju izbio požar zbog napada dronom.

Ovi događaji dolaze u trenutku kada su regionalne tenzije eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru.

Teheran je uzvratio napadima na Izrael, kao i na američke saveznike u Zaljevu, uključujući UAE, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.