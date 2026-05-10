UAE tvrdi da je "uspješno napao" dva drona iz Irana usred regionalne eskalacije - Ministarstvo odbrane UAE-a tvrdi da nema prijavljenih žrtava proteklih sati

Ujedinjeni Arapski Emirati su u nedjelju saopštili da su njihovi sistemi protivvazdušne odbrane "uspješno napali" dva drona iz Irana usred rastuće regionalne eskalacije.

Ministarstvo odbrane je u saopštenju saopštilo da je od početka iranskih napada u februaru presrelo ukupno 551 balističku raketu, 29 krstarećih raketa i 2.265 dronova.

Dodaje se da "u proteklih sati" nije bilo prijavljenih žrtava.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka, ustupajući mjesto diplomatiji za trajno rješenje rata.