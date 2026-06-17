Zaljevska država planira proširenje istočnih luka, naftovoda, cesta i željezničkih veza kako bi zaobišla ključni pomorski prolaz, navodi "Bloomberg"

UAE planira svesti zavisnost od Hormuškog moreuza na "nulu" Zaljevska država planira proširenje istočnih luka, naftovoda, cesta i željezničkih veza kako bi zaobišla ključni pomorski prolaz, navodi "Bloomberg"

Ujedinjeni Arapski Emirati rade na velikom planu kojim žele eliminirati svoju zavisnost od Hormuškog moreuza nakon što je nedavno zatvaranje tog ključnog plovnog puta pokazalo ranjivost trgovinskih i energetskih tokova u Zaljevu.

Ministar vanjske trgovine Ujedinjenih Arapskih Emirata Thani Al Zeyoudi izjavio je da se zemlja kreće ka "nultoj zavisnosti od Hormuškog moreuza", navodi se u izvještaju "Bloomberga".

Plan dolazi dok globalna tržišta očekuju potpuno ponovno otvaranje moreuza nakon privremenog mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Hormuški moreuz, kroz koji je prije rata prolazila oko petina svjetskih isporuka sirove nafte i ukapljenog prirodnog plina, poremećen je otkako su krajem februara počeli američki i izraelski napadi na Iran.

U središtu plana Ujedinjenih Arapskih Emirata nalazi se veliko proširenje istočnih luka Dibba, Fujairah i Khor Fakkan, koje se nalaze izvan moreuza na obali Omanskog zaljeva, navodi se u izvještaju.

Zemlja također planira izgradnju najmanje jedne nove luke na istoj obali, zajedno s novim naftovodima, željezničkim i cestovnim mrežama koje će povezati istočne luke s naftnim i plinskim poljima te naftnim postrojenjima.

Ujedinjeni Arapski Emirati već koriste postojeći naftovod kapaciteta 1,5 miliona barela dnevno za transport sirove nafte do Fujairaha, što im omogućava da djelimično zaobiđu Hormuški moreuz.

Sredinom maja objavili su da će ubrzati izgradnju drugog naftovoda kako bi do 2027. godine udvostručili izvozni kapacitet sirove nafte preko Fujairaha.

Zemlja također razmatra treći naftovod i druge opcije za podršku izvozu petrokemijskih proizvoda, ukapljenog prirodnog plina i drugih energenata.

Al Zeyoudi nije iznio procjenu troškova niti vremenski okvir, navodeći da su projekti još u fazi procjene izvodljivosti, iako se očekuje da će proširenje infrastrukture zahtijevati ulaganja vrijedna više milijardi dolara.

Smanjenje zavisnosti od Hormuškog moreuza i dalje ostaje izazov, jer je preusmjeravanje transporta ukapljenog prirodnog plina, aluminija i drugih roba složenije od preusmjeravanja sirove i prerađene nafte.

Ujedinjeni Arapski Emirati također u velikoj mjeri zavise od luka unutar Zaljeva, posebno od luke Jebel Ali u Dubaiju, jednog od najvećih kontejnerskih čvorišta na svijetu, za uvoz i daljnju distribuciju robe.

Ujedinjeni Arapski Emirati više puta su pozivali na neometan promet kroz Hormuški moreuz, ističući da je taj plovni put od ključne važnosti za regionalnu i globalnu sigurnost, stabilnost i ekonomski prosperitet.

Ovaj plan ukazuje na širi strateški zaokret ka smanjenju izloženosti geopolitičkim rizicima u Zaljevu i jačanju alternativnih trgovinskih i energetskih pravaca izvan Hormuškog moreuza.