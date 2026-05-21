UAE na pola puta do završetka novog naftovoda koji zaobilazi blokirani Hormuz

Ujedinjeni Arapski Emirati završili su skoro 50 posto drugog naftovoda koji će zaobilaziti Hormuški tjesnac, izjavio je u srijedu šef Nacionalne naftne kompanije Abu Dhabija (ADNOC), dok zaljevski proizvođači traže alternativne izvozne rute usred dugotrajnog zatvaranja ovog ključnog plovnog puta, prenosi Anadolu.

"Trenutno se previše svjetske energije još uvijek kreće kroz premalo uskih grla", rekao je izvršni direktor ADNOC-a Sultan Ahmed Al Jaber u intervjuu za Atlantsko vijeće (Atlantic Council).

Očekuje se da će novi naftovod udvostručiti izvozni kapacitet ADNOC-a kroz Fujairah, luku UAE u Omanskom zaljevu koja se nalazi izvan Hormuškog tjesnaca.

Izgradnja projekta je ubrzana zbog rata u Iranu, a očekuje se da će naftovod postati operativan 2027. godine.

UAE već preusmjeravaju dio izvoza sirove nafte kroz postojeći naftovod do Fujairaha, koji ima maksimalni kapacitet od 1,8 miliona barela dnevno.

Al Jaber je rekao da je iranska blokada Hormuza, koja je započela početkom marta, izazvala najteži poremećaj u snabdijevanju energijom u historiji.

Više od milijardu barela nafte je izgubljeno zbog zatvaranja tjesnaca, dok se skoro 100 miliona dodatnih barela gubi svake sedmice tokom koje plovni put ostaje blokiran, rekao je on.

Čak i ako se sukob odmah završi, bilo bi potrebno najmanje četiri mjeseca da se protok nafte vrati na 80 posto normalnog nivoa, rekao je Al Jaber, dodajući da se potpuna normalizacija ne očekuje prije prvog ili drugog kvartala 2027. godine.

"Ovo nije samo ekonomski problem", rekao je on. "Zapravo, ovo postavlja opasan presedan kada jednom prihvatite da jedna zemlja može držati kao taoca najvažniji svjetski plovni put."

Hormuški tjesnac, jedno od najkritičnijih energetskih uskih grla na svijetu, blokiran je otkako je Iran krenuo da ograniči saobraćaj nakon što su SAD i Izrael pokrenuli vazdušne napade velikih razmjera na Iran 28. februara.

Američki ministar energetike Chris Wright rekao je prošle sedmice da će važnost Hormuza za globalna energetska tržišta vjerovatno opasti nakon rata jer zaljevske zemlje grade više infrastrukture kako bi zaobišle tjesnac.

"Ovo je karta na koju možete igrati samo jednom", rekao je Wright o iranskoj blokadi. "Biće i drugih ruta za izlazak energije iz Perzijskog zaljeva."

"Vidjećemo opadajući značaj Hormuškog tjesnaca, ali ne i opadajući značaj energetske proizvodnje i energetskog snabdijevanja tih nacija", dodao je on.