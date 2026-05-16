Ministar vanjskih poslova UAE sastao se u Londonu sa savjetnikom za nacionalnu sigurnost Velike Britanije

UAE i Velika Britanija razgovarali o jačanju međunarodne saradnje radi zaštite pomorskih ruta Ministar vanjskih poslova UAE sastao se u Londonu sa savjetnikom za nacionalnu sigurnost Velike Britanije

Ujedinjeni Arapski Emirati i Velika Britanija razgovarali su u petak o jačanju međunarodne saradnje radi zaštite pomorskih ruta i promocije slobode globalne trgovine.

Ministar vanjskih poslova UAE šeik Abdullah bin Zayed Al Nahyan sastao se u Londonu sa savjetnikom za nacionalnu sigurnost Velike Britanije Jonathanom Powellom, prenijela je zvanična emiratska novinska agencija WAM.

Dvije strane razgovarale su o načinima unapređenja međunarodne saradnje radi zaštite pomorskih ruta i promocije slobode globalne trgovine.

Na sastanku je bilo riječi i o ukupnim regionalnim dešavanjima te posljedicama iranskih napada koji su, kako se navodi, pogodili civilne lokacije i objekte u UAE koristeći projektile i dronove.

Powell je, sa svoje strane, izrazio solidarnost svoje zemlje s Abu Dhabijem.

Regionalne tenzije ostale su visoke otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo uzvratne napade Teherana na Izrael i američke saveznike u zaljevskim zemljama, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz zadržavanje blokade brodova koji putuju prema iranskim lukama ili iz njih kroz ovaj strateški plovni put.