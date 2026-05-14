U Washingtonu počela treća runda pregovora Izraela i Libana Libanski diplomatski izvori potvrdili početak pregovora

Treća runda pregovora između Izraela i Libana, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, počela je u četvrtak u State Departmentu, dok broj žrtava u kontinuiranim izraelskim napadima na Liban i dalje raste, navode zvaničnici i izvori.

Libanski diplomatski izvori potvrdili su početak razgovora, koji bi trebali trajati dva dana.

Zvaničnik State Departmenta rekao je za Anadolu da američku stranu predstavljaju savjetnik Michael Needham, američki izaslanik za Izrael Mike Huckabee i ambasador SAD-a u Libanu Michel Issa.

Liban predstavljaju ambasadorica Nada Hamadeh i posebni izaslanik predsjednika Simon Karam, dok izraelsku delegaciju čine ambasador Yechiel Leiter, zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost Yossi Draznin i visoki vojni predstavnici.

Ranije u četvrtak, izraelski napad na stambeni kompleks u južnom libanskom gradu Srifa u oblasti Tir usmrtio je dvije osobe, prema navodima Nacionalne novinske agencije Libana.

Jedna osoba je povrijeđena u napadu dronom u području između mjesta Breqaa i Zrariyeh u regiji Nabatieh.

Izraelski ratni avioni također su izveli napade u mjestima Ain al-Tineh, Yahmar, Loubaya i Sohmor u zapadnoj Bekai na istoku Libana, a za sada nema informacija o eventualnim žrtvama.

Od 2. marta, izraelski napadi u Libanu usmrtili su najmanje 2.896 ljudi, ranili više od 8.824 i raselili više od 1,6 miliona, što čini oko petine stanovništva zemlje, prema podacima libanskih vlasti.

Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i razmjenu vatre s Hezbollahom uprkos primirju koje je proglašeno 17. aprila i produženo do 17. maja.