U uzbekistanskoj prijestolnici otvoren najveći muzej islamske civilizacije na svijetu Centar za islamsku civilizaciju u Taškentu prikazuje 3.000 godina historije Uzbekistana, a uvršten je u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći muzej islamske civilizacije na svijetu

Novoizgrađeni Centar za islamsku civilizaciju u glavnom gradu Uzbekistana predstavlja više od 3.000 godina historije kroz arheološku, kulturnu i naučnu baštinu, uz korištenje savremenih tehnologija i interaktivnih prikaza, javlja Anadolu.

Centar je otvoren prošlog mjeseca na inicijativu predsjednika Šavkata Mirzijojeva i zasniva se na vrijednostima islama koje naglašavaju znanje, mir i toleranciju.

Postavka prikazuje historiju regije od predislamskog perioda do savremenog Uzbekistana, uključujući period dvije renesanse, značajne ličnosti i ključne društvene i naučne prekretnice.

Izgradnja je počela 2017. godine u starom dijelu Taškenta, a završena je nakon više od osam godina rada. Kompleks se prostire na deset hektara, dok zgrada ima više od 40.000 kvadratnih metara korisnog prostora i kupolu visoku 65 metara.

U muzeju je smješteno oko 50.000 artefakata, rukopisa i arheoloških nalaza, a institucija funkcioniše i kao istraživački centar, biblioteka i platforma za međunarodnu saradnju.

Muzej je podijeljen na četiri cjeline: Predislamski period, Prva i Druga renesansa te Moderni Uzbekistan. Postavke koriste zvučne, svjetlosne i digitalne prikaze kako bi posjetiocima približile historiju.

Prikazani su nalazi iz drevnih civilizacija, djela velikih naučnika poput Ibn Sine i al-Birunija, umjetnost Timuridskog perioda te savremene reforme uz pomoć interaktivnih tehnologija.

Posebno se izdvaja Dvorana Kur’ana, u kojoj se čuvaju Osmanov Mushaf i rijetki rukopisi, uz vizuelne i holografske prikaze inspirisane islamskom tradicijom.

Centar je uvršten u Guinnessovu knjigu rekorda kao najveći muzej islamske civilizacije na svijetu, zbog veličine, kolekcije i jedinstvenog koncepta koji spaja muzejske i obrazovne funkcije.

Prema riječima predstavnika centra, muzej dnevno posjeti oko 5.000 ljudi, a cilj je globalno predstaviti bogatu historiju Uzbekistana staru više od 3.000 godina.