Spasilačke operacije u toku, vjeruje se da je maloljetna djevojčica zarobljena pod ruševinama

U urušavanju zgrade u Pakistanu stradalo 11 članova iste porodice Spasilačke operacije u toku, vjeruje se da je maloljetna djevojčica zarobljena pod ruševinama

Najmanje 11 članova iste porodice je poginulo, a šest je povrijeđeno u srijedu navečer nakon što se trospratna zgrada srušila u sjeveroistočnom pakistanskom gradu Lahoreu, saopštile su vlasti.

Zamjenik komesara Lahorea Harris Ali rekao je da su spasilačke operacije još uvijek u toku u četvrtak poslijepodne, a vjeruje se da je maloljetna djevojčica zarobljena pod ruševinama, prema lokalnim dnevnim novinama "Dawn".

"Zgrada se urušavala sprat po sprat od vrha prema dolje", rekao je.

Uzrok urušavanja je nepoznat, a naređena je istraga.

Spasilački timovi 1122, uz pomoć zvaničnika okružne uprave, čistili su ruševine, a teška mehanizacija je raspoređena kako bi se ubrzala operacija.