Na požarištu u provinciji Mugla angažovano 14 helikoptera, pet aviona, više od 200 vatrogasaca i pripadnika drugih službi

U toku velika akcija gašenja šumskog požara u turskom Fethiyeu, evakuisano naselje Na požarištu u provinciji Mugla angažovano 14 helikoptera, pet aviona, više od 200 vatrogasaca i pripadnika drugih službi

U turskom okrugu Fethiye u provinciji Mugla pokrenuta je velika akcija gašenja šumskog požara koji je izbio u srijedu.

Požar je izbio u šumskom području naselja Gokceovacik iz za sada neutvrđenih razloga.

Nakon dojave, na teren su upućene ekipe Regionalne uprave za šumarstvo Mugla i vatrogasne jedinice gradske uprave.

U gašenju požara učestvuju 14 helikoptera i pet kanadera iz zraka, dok sa zemlje intervenišu 21 vatrogasno vozilo za gašenje šumskih požara, devet cisterni za vodu, tri buldožera te oko 200 pripadnika službi za zaštitu i spašavanje.

Ekipe rade na sprečavanju širenja plamena prema naseljenim područjima.

Guverner provincije Mugla Idris Akbiyik izjavio je za Anadolu da se intervencija na požarištu nastavlja intenzivno iz zraka i sa zemlje.

Navodeći da su u regiji pojačane sigurnosne mjere, Akbiyik je kazao da je donesena odluka o preventivnoj evakuaciji stanovnika naselja Inlice.

“Kako bismo osigurali sigurnost života naših građana, preventivno evakuišemo naselje Inlice“, rekao je guverner Akbiyik.