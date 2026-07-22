U toku velika akcija gašenja šumskog požara u turskom Fethiyeu, evakuisano naselje

Durmuş Genç
22. juli 2026.•Ažuriranje: 22. juli 2026.
U turskom okrugu Fethiye u provinciji Mugla pokrenuta je velika akcija gašenja šumskog požara koji je izbio u srijedu.
Požar je izbio u šumskom području naselja Gokceovacik iz za sada neutvrđenih razloga.
Nakon dojave, na teren su upućene ekipe Regionalne uprave za šumarstvo Mugla i vatrogasne jedinice gradske uprave.
U gašenju požara učestvuju 14 helikoptera i pet kanadera iz zraka, dok sa zemlje intervenišu 21 vatrogasno vozilo za gašenje šumskih požara, devet cisterni za vodu, tri buldožera te oko 200 pripadnika službi za zaštitu i spašavanje.
Ekipe rade na sprečavanju širenja plamena prema naseljenim područjima.
Guverner provincije Mugla Idris Akbiyik izjavio je za Anadolu da se intervencija na požarištu nastavlja intenzivno iz zraka i sa zemlje.
Navodeći da su u regiji pojačane sigurnosne mjere, Akbiyik je kazao da je donesena odluka o preventivnoj evakuaciji stanovnika naselja Inlice.
“Kako bismo osigurali sigurnost života naših građana, preventivno evakuišemo naselje Inlice“, rekao je guverner Akbiyik.