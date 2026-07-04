Visoki strani zvaničnici i službene delegacije prisustvuju komemoraciji u kompleksu Imam Homeini Mosala dok počinju pogrebne ceremonije

U Teheranu počeo ispraćaj ubijenog iranskog vrhovnog vođe Khameneija Visoki strani zvaničnici i službene delegacije prisustvuju komemoraciji u kompleksu Imam Homeini Mosala dok počinju pogrebne ceremonije

Strani lideri i službene delegacije iz regiona i drugih dijelova svijeta odavali su u petak počast ubijenom bivšem iranskom vrhovnom vođi Aliju Khameneiju, dok su u Teheranu zvanično počele pogrebne ceremonije.

Iranska državna televizija tokom dana emitovala je uživo dolazak stranih zvaničnika i političkih delegacija u kompleks Imam Homeini Mosala u Teheranu, gdje su izrazili saučešće i odali posljednju počast ispred Khameneijevog tijela.

Khamenei je ubijen u zajedničkom američko-izraelskom napadu na Iran 28. februara, što je izazvalo gotovo tri sedmice rata i dodatno pojačalo tenzije širom Bliskog istoka prije nego što je postignut prekid vatre u okviru memoranduma između SAD-a i Irana, uz posredovanje regionalnih aktera.

Među visokim stranim zvaničnicima koji su prisustvovali ceremoniji bili su zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev, koji je u Teheran doputovao kao posebni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, potpredsjednik Republike Turske Cevdet Yilmaz, predsjednik Iraka Nizar Amidi, predsjednik iračkog parlamenta Mohammed al-Halbousi, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, predsjedavajući pakistanskog Senata Yousaf Raza Gillani i načelnik Generalštaba pakistanske vojske Asim Munir.

Među visokim arapskim zvaničnicima bili su predsjednik Savjetodavnog vijeća Katara Hassan bin Abdullah Al-Ghanim, zamjenik ministra vanjskih poslova Saudijske Arabije Waleed Elkhereiji, predsjednik Državnog vijeća Omana Abdulmalik bin Abdullah Al Khalili i potpredsjednik Jemena Aidarus al-Zoubaidi.

Komemoraciji su prisustvovali i nacionalni lider Turkmenistana Gurbanguly Berdimuhamedow, predsjednik parlamenta Uzbekistana Nuriddin Ismoilov, ministar vanjskih poslova Kazahstana Yermek Kosherbayev, predsjednik parlamenta Kirgistana Marlyn Mamataliyev i generalni sekretar Šangajske organizacije za saradnju Nurlan Yermekbayev.

Počast su odali i predsjednik Gruzije Mikheil Kavelashvili, predsjednik Predstavničkog doma Bjelorusije Igor Sergeyenko, predsjednik Senata Egipta Abdel Wahab Abdel Razek, zamjenik premijera Afganistana Abdul Ghani Baradar i ministar vanjskih poslova Amir Khan Muttaqi, ministar vanjskih poslova Burkine Faso Karamoko Jean Marie Traore, ministar vanjskih poslova Republike Kongo Jean-Claude Gakosso, ministar za predsjednička pitanja Namibije Charles Mubita, ministar vanjskih poslova Nikaragve Valdrack Jaentschke, ministar informisanja i telekomunikacija Srbije Boris Bratina te kineska delegacija koju je predvodio zamjenik predsjedavajućeg Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa He Wei.

Iranski mediji izvijestili su i o prisustvu specijalnog izaslanika Mjanmara Tina Aung Sana, generalnog sekretara organizacije D-8 Seyeda Soheila Mahmooda, predstavnika Organizacije islamske saradnje Ahmeda Khokhera, delegacije Bangladeša koju je predvodio predsjednik parlamenta Hafiz Uddin Ahmad te indijske delegacije na čelu s guvernerom savezne države Bihar Atom Hasnainom.

Komemoraciji je prisustvovala i bivša glavna ministrica indijske savezne teritorije Džamu i Kašmir Mehbooba Mufti, kao i šiitske muslimanske grupe iz Tajlanda te političke delegacije iz Bugarske.

Malezijsku delegaciju predvodio je specijalni izaslanik Datuk Seri Haji Mohamad bin Sabu, koji je također odao počast Khameneiju.

Prisutni su bili i predstavnici regionalnih pokreta i organizacija, uključujući lidera Palestinskog islamskog džihada Ziyada al-Nakhalaha, visoke predstavnike Hezbollaha, jemenske predstavnike, palestinske vjerske učenjake, predstavnike libanskih političkih frakcija i drugih savezničkih grupa.

Kasnije tokom dana u Teheran je doputovao i premijer Armenije Nikol Pashinyan, koji je također odao počast Khameneiju.

Odvojeno od toga, pripadnici Hezbollaha organizovali su komemoraciju u Libanu, dok su skupovi sjećanja održani i u Iraku te drugim gradovima regiona.

Prema zvaničnom rasporedu, komemoracije će biti nastavljene u Teheranu tokom vikenda uz prisustvo šefova država, visokih zvaničnika i vjerskih lidera.

Javne oproštajne ceremonije planirane su za 4. i 5. juli, dok će glavna pogrebna povorka u Teheranu biti održana 6. jula.

Pogrebne ceremonije potom će biti nastavljene u svetom gradu Qomu 7. jula.

Za 8. juli planirane su ceremonije u Iraku, uključujući Bagdad, Nedžef i Kerbelu, gdje će tijelo dočekati vjerski i politički zvaničnici prije nego što bude preneseno u glavna šiitska svetilišta.

Završna pogrebna ceremonija i ukop planirani su za 9. juli u svetištu Imama Alija Reze u sjeveroistočnom gradu Mešhedu, jednom od najsvetijih mjesta za šiitske muslimane.