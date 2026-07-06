Sukobi se nastavljaju drugi dan u zatvoru Negombo, gdje je policija otvorila vatru kako bi obuzdala situaciju, javili su lokalni mediji

U sukobu u zatvoru na Šri Lanki poginulo najmanje 25 osoba, desetine povrijeđene Sukobi se nastavljaju drugi dan u zatvoru Negombo, gdje je policija otvorila vatru kako bi obuzdala situaciju, javili su lokalni mediji

Najmanje 25 ljudi, uključujući zatvorenike i osoblje obezbjeđenja zatvora, poginulo je u ponedjeljak dok drugi dan traju sukobi u zatvoru na Šri Lanki, javlja Anadolu.

Među mrtvima je pet zatvorskih službenika i 20 zatvorenika, prema vijestima Ada Derana.

List je dodao da je u sukobima navodno povrijeđeno oko 100 ljudi.

Vlada je rasporedila vojnike kako bi obuzdala situaciju, dok je policija "otvorila vatru kako bi kontrolisala sukob između zatvorenika i zatvorskih službenika" nakon što su "izbili novi nemiri" u zatvoru Negombo na zapadnoj obali ostrvske države, objavio je "News Wire".

Dodaje se da su "nemiri izbili nakon sukoba između zatvorenika i zatvorskih službenika".

Povrijeđeni se liječe u lokalnim zdravstvenim ustanovama.

U nedjelju su izbili sukobi "između pritvorenih i osuđenih zatvorenika (što) je rezultiralo smrću dva zatvorenika i povredama 38 drugih", navodi se u izvještaju.

Uz pojačane mjere sigurnosti, zatvorske vlasti provode istragu kako bi utvrdile uzrok sukoba u zatvoru, u kojem se trenutno nalazi 2.417 zatvorenika.