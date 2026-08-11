Na područje sukoba su upućene dodatne policijske snage kako bi nastavile operacije i traganje za pripadnicima kriminalne grupe koji su pobjegli, saopćila je policija.

U sukobu u Nigeriji poginulo deset policajaca i 17 militanata Na područje sukoba su upućene dodatne policijske snage kako bi nastavile operacije i traganje za pripadnicima kriminalne grupe koji su pobjegli, saopćila je policija.

Nigerijska policija u utorak je saopćila da je deset policajaca poginulo u oružanom sukobu s osumnjičenim militantima u sjeverozapadnoj saveznoj državi Kebbi.

Policajci su poginuli u ponedjeljak u području lokalne samouprave Sakaba, kada su policijske snage presrele grupu osumnjičenih militanata koji su se kretali između Kebbija i susjedne države Zamfara, saopćila je nigerijska policija.

Glasnogovornik policije CSP Ani Iniedu rekao je da su još dvojica policajaca ranjena i da se nalaze na liječenju.

"Tragično je da je u sukobu život izgubilo deset pripadnika policije, dok su još dvojica ranjena i primaju medicinsku pomoć. Tokom sukoba poginula su i dva civila", naveo je Iniedu u saopćenju.

Policija je saopćila da je u sukobu ubijeno i 17 militanata i da su uništena četiri motocikla koja su pripadala napadačima.

Generalni inspektor policije Olatunji Disu izrazio je saučešće porodicama poginulih policajaca, opisujući njihovu smrt kao bolan gubitak za policiju i naciju.

Na područje sukoba su upućene dodatne policijske snage kako bi nastavile operacije i traganje za pripadnicima kriminalne grupe koji su pobjegli, saopćila je policija.

Ovaj incident dodatno ukazuje na kontinuirano nasilje na sjeverozapadu Nigerije, posebno u saveznim državama Zamfara, Kebbi, Sokoto i Katsina, gdje naoružane grupe izvode napade, otmice i upade u naselja.

Policija je saopćila da će nastaviti operacije kako bi odgovorni za napad bili privedeni pravdi.