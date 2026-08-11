U sukobu u Nigeriji poginulo deset policajaca i 17 militanata

Kabir Adeniyi
11. august 2026.•Ažuriranje: 11. august 2026.
Nigerijska policija u utorak je saopćila da je deset policajaca poginulo u oružanom sukobu s osumnjičenim militantima u sjeverozapadnoj saveznoj državi Kebbi.
Policajci su poginuli u ponedjeljak u području lokalne samouprave Sakaba, kada su policijske snage presrele grupu osumnjičenih militanata koji su se kretali između Kebbija i susjedne države Zamfara, saopćila je nigerijska policija.
Glasnogovornik policije CSP Ani Iniedu rekao je da su još dvojica policajaca ranjena i da se nalaze na liječenju.
"Tragično je da je u sukobu život izgubilo deset pripadnika policije, dok su još dvojica ranjena i primaju medicinsku pomoć. Tokom sukoba poginula su i dva civila", naveo je Iniedu u saopćenju.
Policija je saopćila da je u sukobu ubijeno i 17 militanata i da su uništena četiri motocikla koja su pripadala napadačima.
Generalni inspektor policije Olatunji Disu izrazio je saučešće porodicama poginulih policajaca, opisujući njihovu smrt kao bolan gubitak za policiju i naciju.
Na područje sukoba su upućene dodatne policijske snage kako bi nastavile operacije i traganje za pripadnicima kriminalne grupe koji su pobjegli, saopćila je policija.
Ovaj incident dodatno ukazuje na kontinuirano nasilje na sjeverozapadu Nigerije, posebno u saveznim državama Zamfara, Kebbi, Sokoto i Katsina, gdje naoružane grupe izvode napade, otmice i upade u naselja.
Policija je saopćila da će nastaviti operacije kako bi odgovorni za napad bili privedeni pravdi.