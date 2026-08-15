Nacionalni pokret otpora tvrdi da je u protunapadima poginulo, ranjeno ili nestalo između 45 i 55 pripadnika Huta

U sukobima s Hutima u Jemenu poginula tri vojnika provladinih snaga Nacionalni pokret otpora tvrdi da je u protunapadima poginulo, ranjeno ili nestalo između 45 i 55 pripadnika Huta

Tri vojnika provladinih snaga poginula su, a sedam ih je ranjeno u sukobima s pokretom Huti u pokrajini Taiz na jugozapadu Jemena, saopćio je u subotu vojni glasnogovornik.

Wadah al-Dubaish, glasnogovornik Zajedničkih snaga provladinih formacija na zapadnoj obali Jemena, kazao je da su stradali pripadnici Nacionalnog pokreta otpora.

U saopćenju objavljenom na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u, Dubaish je naveo da su višesatni sukobi izbili u petak na frontu Al-Barh, na zapadu Taiza, nakon pokušaja Huta da napadnu položaje Nacionalnog pokreta otpora.

Prema njegovim riječima, napad je izveden iz više pravaca u uzastopnim talasima, uz artiljerijsku vatru i pokušaje infiltracije u vojne položaje.

Jedinice Nacionalnog pokreta otpora izvele su protunapade i postavile zasjede kako bi zaustavile napredovanje, pri čemu je, kako tvrdi al-Dubaish, između 45 i 55 pripadnika Huta poginulo, ranjeno ili se vode kao nestali.

Dodao je da je nekoliko vozila i sistema za vatrenu podršku Huta uništeno ili onesposobljeno, dok su za izviđanje i navođenje napada korištene bespilotne letjelice, što je, prema njegovim navodima, prisililo napadačke snage na povlačenje prema pozadinskim položajima.

Huti se zasad nisu oglasili povodom ovih tvrdnji.

Uporedo s tim, Jemenska vojska saopćila je ranije u subotu da je u napadu za koji je optužila Hute, a u kojem je u petak navečer ispaljeno šest balističkih projektila, poginuo sigurnosni službenik u luci Mokha, dok su dva mornara nestala, a osam civila povrijeđeno.

Huti su u petak navečer saopćili da su velikim brojem balističkih projektila gađali, kako su naveli, položaje saudijskih vojnika i oružje saudijskih snaga i njihovih saveznika, kao i vojne brodove u području Mokhe. Grupa nije spominjala civilne žrtve.

Državna jemenska novinska agencija Saba prvobitno je u petak objavila da su Huti na luku Mokha ispalili četiri balistička projektila. Kasnije je objavljeno da je grad pogođen sa šest projektila, pri čemu su poginule četiri osobe. U subotnjem saopćenju vojske također se navodi da je luka bila meta šest projektila.

Jemen bilježi relativno zatišje od aprila 2022. godine, nakon rata koji je počeo prije gotovo 12 godina između vladinih snaga i Huta, koji od septembra 2014. godine kontrolišu glavni grad Sanu i druge gradove i pokrajine.

Međutim, borbe su posljednjih sedmica ponovo intenzivirane u nekoliko pokrajina, uključujući Marib, Al-Džauf, Al-Dale i Taiz, dok se zemlja i dalje suočava s jednom od najtežih humanitarnih i ekonomskih kriza u svijetu.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja podržava međunarodno priznatu jemensku vladu, pruža podršku vladinim snagama, dok se Iran optužuje za podršku Hutima. Huti su u julu objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije.