Autobus koji je prevozio turiste prema vodopadima Marmore sudario se s kamperom i dva automobila na putu između Ternija i Rietija

U sudaru turističkog autobusa u centralnoj Italiji poginulo šest osoba, 34 povrijeđene Autobus koji je prevozio turiste prema vodopadima Marmore sudario se s kamperom i dva automobila na putu između Ternija i Rietija

Najmanje šest osoba je poginulo, a 34 su povrijeđene u sudaru autobusa koji je prevozio turiste s kamperom i dva automobila na putu Terni - Rieti u centralnoj Italiji, saopćile su u ponedjeljak regionalne vlasti.

Nesreća se dogodila u nedjelju navečer u blizini granice između regija Umbrija i Lacij.

Predsjednica regije Umbrija Stefania Proietti izjavila je da se šest povrijeđenih osoba nalazi u kritičnom stanju, dok se još dvije osobe liječe zbog teških povreda, prenijela je italijanska novinska agencija ANSA.

Proietti je nesreću opisala kao katastrofalnu situaciju s velikim brojem žrtava, navodeći da je regionalni protokol za vanredne situacije aktiviran odmah nakon prvog poziva hitnim službama.

Autobus je prevozio turiste prema vodopadima Marmore, jednoj od najpoznatijih prirodnih atrakcija u Italiji, kazala je Proietti.

Povrijeđeni su prevezeni u bolnice u Terniju, Perugiji, Spoletu, Folignu i Rietiju, a putnicima koji nisu povrijeđeni osiguran je smještaj u Terniju.

Predsjednica regije Umbrija zahvalila je službama za vanredne situacije i zdravstvenom sistemu na pomoći u akciji spašavanja, ali nije željela komentarisati uzrok nesreće, ističući da policija provodi istragu.