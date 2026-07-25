Nesreća se dogodila na putu Damask - Deir ez-Zor između područja Al-Sukhnah i Palmire

U sudaru autobusa u Siriji poginulo 35 osoba, 30 povrijeđeno Nesreća se dogodila na putu Damask - Deir ez-Zor između područja Al-Sukhnah i Palmire

Najmanje 35 osoba je poginulo, a 30 je povrijeđeno u sudaru dva putnička autobusa na putu Damask - Deir ez-Zor u Siriji.

Sirijska državna televizija Alikhbariya javila je da se nesreća dogodila na dionici između područja Al-Sukhnah i Palmire.

Prema saopćenju sirijskog Ministarstva zdravstva, u nesreći je, prema prvim informacijama, poginulo 35 osoba, dok je 30 povrijeđeno.

Povrijeđeni su prevezeni u okolne bolnice, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti veći.