U sudaru autobusa u Siriji poginulo 35 osoba, 30 povrijeđeno

Ömer Koparan, Muhammed Karabacak
25. juli 2026.•Ažuriranje: 25. juli 2026.
Najmanje 35 osoba je poginulo, a 30 je povrijeđeno u sudaru dva putnička autobusa na putu Damask - Deir ez-Zor u Siriji.
Sirijska državna televizija Alikhbariya javila je da se nesreća dogodila na dionici između područja Al-Sukhnah i Palmire.
Prema saopćenju sirijskog Ministarstva zdravstva, u nesreći je, prema prvim informacijama, poginulo 35 osoba, dok je 30 povrijeđeno.
Povrijeđeni su prevezeni u okolne bolnice, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti veći.