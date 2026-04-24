U Siriji uhapšen ključni oficir iz doba Assada u ozloglašenom masakru u Damasku

Sirijske vlasti su u petak saopštile da su uhapsile glavnog osumnjičenog za masakr u Tadamonu, u sigurnosnoj operaciji izvedenoj u predgrađu Hame.

U saopštenju, Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da su snage unutrašnje sigurnosti uhvatile Amjada Youssefa, identifikovanog kao glavnog počinioca masovnih ubistava u naselju Tadamon u Damasku.

Slučaj Tadamon privukao je međunarodnu pažnju nakon što se pojavio videosnimak koji dokumentuje ubistva tokom sirijskog rata.

Dana 27. aprila 2022. godine, "The Guardian" je objavio snimak za koji tvrdi da ga je dobio od regruta u provladinoj miliciji, a koji prikazuje pripadnike Vojnoobavještajne grane 227 kako ubijaju najmanje 41 osobu i spaljuju njihova tijela.

Video prikazuje obavještajnog oficira, identifikovanog kao Youssef, kako puca u pritvorenike sa povezom na očima.

Masakr se dogodio 16. aprila 2013. godine, kada je najmanje 41 osoba ubijena u blizini džamije Othman u naselju Tadamon, a njihova tijela bačena u jamu u praznoj ulici, što je postalo jedan od najšire dokumentovanih zločina u ovom sukobu.

Sadašnja sirijska administracija je više puta najavila hapšenja pojedinaca optuženih za zlostavljanje civila tokom sukoba 2011-2024, kao dio procesa utvrđivanja odgovornosti za zločine.

Bivši predsjednik Bashar al-Assad, koji je vladao Sirijom skoro 25 godina, pobjegao je u Rusiju, čime je okončana višedecenijska vladavina Baath stranke koja je započela 1963. godine. Prelazna administracija koju je predvodio predsjednik Ahmad al-Sharaa formirana je u januaru 2025. godine.