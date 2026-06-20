U sinoćnjim izraelskim napadima u južnom Libanu petoro mrtvih

Ethem Emre Özcan
20. juni 2026.•Ažuriranje: 20. juni 2026.
Najmanje pet osoba poginulo je u izraelskim vazdušnim napadima u južnom Libanu rano u subotu, uprkos prekidu vatre, prenosi Anadolu.
Izraelski ratni avioni ciljali su gradove Gornji Nabatiyeh, Nmeiriyeh, Choukin, Habboosh, Kfarjouz, Arabsalim, Zibdin, Sajd, Mahmoudiyeh i Deir Zahrani, izvijestila je libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA).
Tri osobe su poginule u napadu na grad Arabsalim, dok je jedna osoba poginula u napadu u Deir Zahraniju.
Još jedna osoba poginula je u napadu drona čija je meta bio motocikl na ulazu u grad Doueir.
Izraelska artiljerija granatirala je područje oko centra grada Nabatiyeha u ranim jutarnjim satima.
Izraelska vojna ofanziva u Libanu ubila je preko 3.980 ljudi, ranila više od 12.000 drugih i raselila preko milion stanovnika od 2. marta, prema podacima libanskih vlasti.
Najnoviji napadi dolaze uprkos prekidu vatre između Izraela i Hezbollaha koji je stupio na snagu u petak, kao i nedavno objavljenom sporazumu između SAD-a i Irana, koji navodno uključuje odredbe usmjerene na okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.