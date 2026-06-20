Najnoviji napadi Tel Aviva dolaze nakon što je prekid vatre s Hezbollahom stupio na snagu u petak

U sinoćnjim izraelskim napadima u južnom Libanu petoro mrtvih Najnoviji napadi Tel Aviva dolaze nakon što je prekid vatre s Hezbollahom stupio na snagu u petak

Najmanje pet osoba poginulo je u izraelskim vazdušnim napadima u južnom Libanu rano u subotu, uprkos prekidu vatre, prenosi Anadolu.

Izraelski ratni avioni ciljali su gradove Gornji Nabatiyeh, Nmeiriyeh, Choukin, Habboosh, Kfarjouz, Arabsalim, Zibdin, Sajd, Mahmoudiyeh i Deir Zahrani, izvijestila je libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA).

Tri osobe su poginule u napadu na grad Arabsalim, dok je jedna osoba poginula u napadu u Deir Zahraniju.

Još jedna osoba poginula je u napadu drona čija je meta bio motocikl na ulazu u grad Doueir.

Izraelska artiljerija granatirala je područje oko centra grada Nabatiyeha u ranim jutarnjim satima.

Izraelska vojna ofanziva u Libanu ubila je preko 3.980 ljudi, ranila više od 12.000 drugih i raselila preko milion stanovnika od 2. marta, prema podacima libanskih vlasti.

Najnoviji napadi dolaze uprkos prekidu vatre između Izraela i Hezbollaha koji je stupio na snagu u petak, kao i nedavno objavljenom sporazumu između SAD-a i Irana, koji navodno uključuje odredbe usmjerene na okončanje neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.