Fotografije ovdje u Sarajevu, gdje sam po prvi put, pokazuju koliko Gaza pati upravo sada, kazala je supruga fotografa, Doaa Elasawi

U Sarajevu otvorena izložba Alija Jadallaha o Gazi: Najdirektniji izvještaj o genocidu ikada Fotografije ovdje u Sarajevu, gdje sam po prvi put, pokazuju koliko Gaza pati upravo sada, kazala je supruga fotografa, Doaa Elasawi

Izložba „Gaza: Hronika genocida“, koja donosi potresne fotografije palestinskog fotoreportera Alija Hassana Jadallaha, otvorena je u subotu u zgradi Međunarodnog komiteta Crvenog krsta (ICRC) u Sarajevu, u BiH, u okviru WARM Festivala 2026.

Postavka prikazuje vizuelni zapis rata u Gazi kroz objektiv fotografa Agencije Anadolu koji je događaje dokumentovao na terenu u izuzetno teškim i opasnim uslovima.



Izložene fotografije svjedoče o razaranju, raseljavanju, patnji civila, ali i njihovoj otpornosti, naglašavajući ključnu ulogu lokalnih novinara u situacijama kada je pristup međunarodnih medija ograničen.

Kustos izložbe Damir Šagolj izjavio je da Jadallah predstavlja „najboljeg i najsveobuhvatnijeg hroničara svega onoga što se dešava u Gazi u posljednjih nekoliko godina“.

„Potpuno sam siguran, i ako imam ikakvog prava da to kažem, da je ovo što vidite ovdje u Sarajevu najsnažniji i najdirektniji fotografski izvještaj o jednom genocidu od jednog fotografa ikada“, rekao je Šagolj.

Dodao je da „nijedan fotograf nikada nije ovako direktno zabilježio jedan genocid“, ističući simboliku datuma otvaranja.

„Cijeli naš festival i ova izložba morali su se desiti danas, 11. jula, kada se obilježava i godišnjica genocida u Srebrenici“, kazao je Šagolj.

Supruga fotografa, Doaa Elasawi, koja je u Sarajevo doputovala s djecom kako bi prisustvovala otvaranju izložbe, izjavila je da prikazane fotografije svjedoče o svakodnevnoj patnji u Gazi.

„Fotografije ovdje u Sarajevu, gdje sam po prvi put, pokazuju koliko Gaza pati upravo sada, pokazuju kako umiru ljudi Gaze svakodnevno“, kazala je Elasawi.

Dodala je da su „ove fotografije stvarne priče ljudi koji gube svoje porodice, djecu, roditelje i koji pate i ovog časa zbog rata“.

Istakla je i da rad njenog supruga dokumentuje sudbine onih koji su ostali bez svega.

„Fotografije pokazuju stanje ljudi koji su ostali bez svojih domova. Djeca nemaju djetinjstvo, čak i kada rat nakratko stane, njegova težina se nastavlja i posebno pogađa najmlađe“, rekla je.

Naglasila je i težak položaj novinara u ratnim uslovima.

„Novinari posebno pate u ratu, oni su ti koji svjedoče svemu i prenose istinu uprkos opasnostima“, dodala je Elasawi i zahvalila Agenciji Anadolu i WARM festivalu.

Izložba je organizovana u okviru WARM Festivala 2026, međunarodnog događaja posvećenog ratnom izvještavanju, dokumentarnoj fotografiji i ljudskim pravima, u saradnji s Galerijom 11/07/95 i nagradom Bayeux Calvados-Normandy za ratne reportere.

Jadallah, fotoreporter iz Gaze s više od 13 godina iskustva, stekao je međunarodno priznanje za svoj rad koji je objavljivan i izlagan širom svijeta.

Izložba će biti otvorena za posjetioce do 21. augusta.