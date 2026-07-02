Pojavljuju se kontradiktorni izvještaji o starosti vozača nakon što je kamionet udario grupu monaha pješice u provinciji Mukdahan

U saobraćajnoj nesreći na Tajlandu poginulo pet budističkih monaha Pojavljuju se kontradiktorni izvještaji o starosti vozača nakon što je kamionet udario grupu monaha pješice u provinciji Mukdahan

Pet budističkih monaha je ubijeno, a još jedan je teško povrijeđen nakon što je kamionet udario grupu redovnika na hodočašću u četvrtak u sjeveroistočnoj tajlandskoj provinciji Mukdahan, javljaju lokalni mediji i policija.

Nesreća se dogodila oko 11.55 sati po lokalnom vremenu (4.55 GMT) u blizini ulaza u selo Huai Sing u podokrugu Na Si Nuan okruga Mueang. Grupa od više od 10 monaha išla je do distrikta Don Tan nakon podnevnog obroka u hramu Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom, izvještava Thai Inquirer.

Policija i spasioci su izašli na lice mesta i povrijeđene odvezli u bolnicu. Vlasti su pokrenule istragu o uzroku nesreće.

Identitet i starost vozača ostaju nejasni, a lokalni mediji objavljuju oprečne izvještaje.

Thai Inquirer je izvijestio da prve informacije sugeriraju da je kamionet navodno vozio 11-godišnji dječak, iako policija nije službeno potvrdila starost vozača u vrijeme objavljivanja.

U međuvremenu, Khaosod English, pozivajući se na policiju u postu na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u, također je rekao da je vozilom navodno upravljao maloljetnik koji je bez dozvole uzeo kamionet roditelja. Taj medij je prvobitno izvijestio o osam ubijenih monaha i 13 teško povrijeđenih, ali policija još nije objavila konačan zvaničan broj žrtava.