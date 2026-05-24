Separatistička grupa preuzela odgovornost za napad na voz koji je prevozio vojno osoblje u Quetti

U samoubilačkom bombaškom napadu na voz u Pakistanu poginule 23 osobe, 70 povrijeđeno Separatistička grupa preuzela odgovornost za napad na voz koji je prevozio vojno osoblje u Quetti

Najmanje 23 osobe su poginule, a još 70 je povrijeđeno u samoubilačkom bombaškom napadu usmjerenom na voz na jugozapadu Pakistana u nedjelju, rekli su policijski izvori za Anadolu.

Prema izvorima, osumnjičeni bombaš samoubica, za kojeg se vjeruje da je djelovao sam, udario je vozilom natovarenim eksplozivom u voz koji je prevozio vojno osoblje u Quetti, glavnom gradu pokrajine Beludžistan.

Eksplozija se dogodila dok se voz kretao prema gradskom vojnom području.

Zvaničnici su naveli da je eksplozija bila toliko snažna da se mogla čuti kilometrima daleko.

Među žrtvama ima i civila, a više kuća u blizini željezničke pruge i nekoliko vozila pretrpjeli su veliku štetu u eksploziji.

Zabranjena Beludžistanska oslobodilačka armija (BLA) preuzela je odgovornost u saopćenju upućenom lokalnim medijima, navodeći da je bombaš samoubica ciljao vojno osoblje.

Nakon eksplozije prijavljena je i intenzivna pucnjava, dok su vlasti proglasile vanredno stanje u nekoliko bolnica u Quetti.

Ranije je Babar Yousafzai, specijalni pomoćnik pokrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova, rekao da su sigurnosne snage i spasilački timovi stigli na mjesto događaja, dok policija radi na utvrđivanju prirode eksplozije.

Beludžistan, regija bogata mineralima i važna ruta za kinesko-pakistanski ekonomski koridor, dugo se suočava s militantnim nasiljem povezanim sa separatističkim grupama.