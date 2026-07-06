Devet osoba ubijeno je u Kijevu i jedna u okolnom području, dok je napad uzrokovao veliku štetu, kazali su zvaničnici

U ruskom napadu dronom i raketama na Kijevsku regiju ubijeno deset osoba, ranjene desetine Devet osoba ubijeno je u Kijevu i jedna u okolnom području, dok je napad uzrokovao veliku štetu, kazali su zvaničnici

Rusija je u ponedjeljak ujutro pokrenula napad dronom i raketama na Kijevsku regiju Ukrajine, ubivši najmanje deset ljudi i ranivši 61, saopćili su ukrajinski zvaničnici, javlja Anadolu.

Timur Tkačenko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva, rekao je na Telegramu da je devet osoba ubijeno i 46 povrijeđeno u glavnom gradu, gdje su napadi uzrokovali veliku štetu.

"Nažalost, ovo nisu konačne informacije. Spasilačke akcije su još uvijek u toku", rekao je.

Guverner Kijevske regije Mikola Kalašnjik rekao je da je jedna osoba poginula, a 15 povrijeđeno u zajednicama oko glavnog grada.

"Rusija ponovo namjerno napada civile i civilnu infrastrukturu", napisao je Kalašnjik na Telegramu.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su u Darničkom okrugu ostaci pogodili 25-spratnu stambenu zgradu, zarobivši stanovnike na gornjim spratovima. Spasioci su evakuisali 22 osobe.

Još jedan napad izazvao je požar na gornjim spratovima 30-spratne stambene zgrade u istom okrugu, što je izazvalo evakuacije, rekao je.

U Podilskom okrugu, ostaci su djelimično uništili 21-spratnu stambenu zgradu, dok je u požarima oštećeno skladište i nestambena zgrada u Obolonskom okrugu, dodao je.

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da su njihove snage pokrenule masovni udar koristeći precizno oružje dugog dometa sa kopna, iz zraka i mora, kao i napad dronom kao odgovor na ono što je nazvalo ukrajinskim "terorističkim napadima" na civilnu infrastrukturu u Rusiji.

"Ovi napadi pogodili su objekte vojne industrije, objekte kompleksa za gorivo i energiju u Kijevu i Kijevskoj oblasti i infrastrukturu vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj i Černihivskoj oblasti", saopćilo je ministarstvo na ruskoj državnoj platformi društvenih medija Max.

Nezavisna provjera tvrdnji i dalje je otežana zbog rata koji je u toku.