U Rumuniji pronađeni ostaci drugog drona kod granice s Ukrajinom Nema povrijeđenih, vlasti istražuju porijeklo i moguće prisustvo eksploziva

U istočnom dijelu Rumunije pronađeni su ostaci još jednog drona koji je ušao iz pravca Ukraine, saopćilo je u subotu Ministarstvo nacionalne odbrane.

Kako se navodi, drugi dron otkriven je u okrugu Tulča, u blizini granice s Ukrajinom, nakon što su tokom prethodne noći fragmenti drona pronađeni i u gradu Galați, gdje su prilikom pada oštećeni kuća i električni stub.

Rumunske vlasti potvrdile su da u oba incidenta nije bilo povrijeđenih. Dron koji je pao u naseljenom dijelu Galațija bio je natovaren eksplozivom, koji je kasnije kontrolisano detoniran u sigurnoj zoni, oko dva kilometra od mjesta pada, na obali jezera Brateš.

Drugi dron pao je u blizini farme u naselju Văcăreni u okrugu Tulča, gdje su raspoređene sigurnosne snage koje prikupljaju ostatke i utvrđuju da li je i on nosio eksploziv.

Prema procjenama vlasti, oba drona vjerovatno su bila dio napada izvedenog tokom noći na ciljeve u Ukrajini.

Premijer Ilie Bolojan osudio je incidente, navodeći da upad dronova na teritoriju Rumunije predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava.

Ministar odbrane Radu Miruca najavio je dodatne mjere, uključujući unapređenje sistema nadzora i protivzračne odbrane duž granice s Ukrajinom.

Ministrica vanjskih poslova Oana Coju pozvala je ruskog ambasadora u Bukureštu na razgovor, dok je Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo da je dron koji je pao kod Galațija vjerovatno korišten u napadima na civilnu infrastrukturu u Ukrajini.

„Ruska Federacija narušila je suverenitet vazdušnog prostora Rumunije neodgovornim postupcima koji ugrožavaju sigurnost stanovništva“, navodi se u saopćenju.

Ministarstvo odbrane dodatno je osudilo postupke Russia, ocijenivši ih prijetnjom regionalnoj sigurnosti i stabilnosti u području Crnog mora, kao i kolektivnoj sigurnosti NATO-a.

Tokom napada, vojni radari pratili su letjelice u blizini rumunskog zračnog prostora, nakon čega su dva borbena aviona tipa Eurofighter Typhoon britanskog ratnog zrakoplovstva podignuta iz baze u Feteštiju u okviru misije pojačane zračne policije.

Radari su zabilježili kretanje ciljeva prema području ukrajinskog grada Reni, gdje je prijavljeno više eksplozija, dok su stanovnici Galațija prijavili pad objekta nadležnim službama.

Na terenu su angažovani istražni timovi, a područje osiguravaju policija i vojska.